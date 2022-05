Lanzaron el Plan Provincial de Natación para escuelas primarias públicas

Unos dos mil niños de escuelas de la provincia podrán practicar natación en 8 natatorios privados de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Será a partir de mediados de junio con la puesta en marcha del Plan Provincial de Natación, que fue presentado este viernes en el polideportivo del complejo Ave Fénix.

Del lanzamiento, participaron las autoridades de la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Educación, el exnadador olímpico José Meolans y el entrenador de la Selección Argentina juvenil de natación, José Luis Weigandt, quien también estará a cargo del entrenamiento. Además. participaron de la ceremonia los estudiantes de la Escuela Generativa Ave Fénix y el equipo de natación de Sierras Club.

Inicialmente, los niños tendrán una clase semanal en los natatorios más cercanos. En total, en la provincia hay ocho piletas privadas que se sumaron a la iniciativa: Área Club, Le Parc Club, Pulso, Sierras Club, Toribio Mendoza, Centro de Actividades Acuáticas de Merlo, Ateneo Cabrini y Aqua Vital.

"Se está trabajando en la implementación en escuelas tanto céntricas como periféricas. Se está haciendo todo un relevamiento, un diagnóstico de qué escuelas van a acceder y cómo va a ser el traslado de los chicos a las distintas piletas, o sea que ahora empezamos el trabajo un poquito más técnico", explicó Weigandt. Además, indicó que la fecha de inicio de actividades sería el 20 de junio.

El entrenador contó que aplicó un programa similar en la provincia de La Pampa y está vigente desde el año 1988. El plan contempla la enseñanza del deporte para cada nivel, atención temprana para talentos, y capacitación a más de 15 profesores.

"Es un placer estar compartiendo este momento, creo que es importante para la provincia, para la natación y para todos los que estamos dentro de este hermoso deporte, para seguir trabajándolo y potenciándolo. Creo que es un poco la intención, que desde diferentes lugares podamos apoyar y acompañar a los chicos y allanarles el camino para que puedan sostener el deporte a largo plazo", expresó Meolans.

"Nos sumamos felices a este proyecto, a este plan que me parece que es fantástico porque nos va a permitir ayudar y aportar el granito de arena desde nuestra institución. Esto me parece fantástico porque no solo va a permitir captar talentos, introducir chicos en el deporte, sino también sacar chicos de la calle o que ellos muestren su interés por una actividad física. Hoy es fundamental tener este tipo de oportunidades para que los pibes estén en clubes y no haciendo otra cosa", expresó el propietario de Sierras Club, Fernando Ofría.

La titular de Deportes, Cintia Ramírez, adelantó que presentarán un plan similar pero de ciclismo para quienes vivan lejos de los natatorios. Además, firmó un convenio con la ministra de Educación, María Eugenia Cantaloube, para que las Escuelas Deportivas Provinciales (EDePro) lleguen a las instituciones educativas rurales y las de personal único.

"Hay muchas escuelas rurales que no tienen Educación Física y tratamos de llegar a ellas dado que tenemos un gran porcentaje de escuelas rurales y hay chicos que no han tenido Educación Física". En las EDePro trabajan 140 profesores en 70 localidades y parajes.

Redacción/ALG