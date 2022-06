La "Agraria" sigue mejorando sus espacios productivos

Los alumnos de la Escuela Técnica N° 14 "Doctor Luis A. Luco", conocida popularmente como "Agraria", siguen mejorando sus espacios productivos para garantizar un buen nivel en las prácticas. Alumnos, junto al personal de la escuela y del Plan de Inclusión Social, agrandaron y techaron el sector para las noventa gallinas ponedoras que tienen.

Las tareas que realizaron fueron las de hacer un contrapiso de cemento donde se encuentra la estructura de metal para las aves. También elevaron las paredes con unas nuevas hileras de bloques, y cubrieron con un techo de chapa para evitar que se mojen los días de lluvia. Además hicieron una nueva delimitación del área con tejido de alambre.

"Estamos tratando de ampliar estos espacios constantemente porque está creciendo bastante nuestra parte productiva. Tenemos la materia Instalación y Construcción Rural de quinto año, que siempre participa en este tipo de mejoras, como por ejemplo con los cercos metálicos", comentó la directora del colegio, Paola Barzola.

Esto también lo hacemos con miras a las jornadas de puertas abiertas, que suelen ser en el mes de noviembre. Paola Barzola

La mujer agregó que estas mejoras las hacen en parte con fondos propios, que generan con la venta de los productos, y con ayuda del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que pertenece al Ministerio de Educación de la Nación.

"Esto también lo estamos haciendo con miras a las jornadas de puertas abiertas que suelen ser en noviembre. La pandemia complicó todo, aunque a los animales nunca dejamos de prestarles atención; tenemos que reflotar la parte de vivero y de aromáticas por ejemplo", dijo Barzola. Además, recalcó que en los últimos años ha crecido mucho la matrícula y que ya son 480 alumnos los que se forman en el establecimiento, que se caracteriza por la gran cantidad de trabajo de manera práctica.

Conejos. La alumna Melany Escudero los cría y sabe de distintas razas. Foto: Luciana Iglesias.

En un recorrido por el gran espacio con el que cuenta la escuela, ubicado sobre la exruta 7 y la ruta 2B, la profesora del taller de Granja y Reproducción Animal, Paola Pera Cecchi, mencionó: "Nuestra idea es que los estudiantes vuelquen todos los contenidos de las materias con tareas como estas. Ellos ya saben sobre preparar mezclas, hacer soldaduras, trabajos de carpintería, alambrar. Lo hacen con la supervisión de profesores, y de lo que no sepan se encarga el personal del escalafón, es decir, de maestranza", detalló.

La docente agregó que las actividades de mantenimiento y de sumar ciertos detalles, como de pintura, se intensifican por lo general en agosto, o en septiembre, con la llegada de los días más cálidos, para evitar que chicos y chicas pasen frío.

La alumna Melany Escudero tiene quince años y está en tercer año, ella cría conejos para su economía doméstica y se mostró muy dispuesta y entusiasmada durante la visita. "Hay razas de mascota, otras que sirven para producir carne, de pelo o de piel. A mí me interesa todo esto, y en un futuro cuando me reciba me gustaría estudiar algo relacionado, como Veterinaria Rural", sostuvo.