Este sábado las juventudes podrán tramitar la renovación del DNI

El operativo “Sábado joven” para que las y los jóvenes puedan tramitar la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) que corresponde a los mayores de 14 años, se realizará los sábados 15 y 23 de julio de 9 a 13 en las oficinas del Registro Civil de la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo. Es impulsado por el Registro Nacional de las Personas, y aplicado en San Luis por la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

“El objetivo es facilitar la gestión a quienes no hayan hecho la renovación establecida por la ley. La idea es aprovechar las vacaciones de invierno. A veces los chicos no pueden porque el horario escolar coincide con el de la atención de la administración pública, es una forma de ayudarlos”, mencionó el jefe de la delegación de Villa Mercedes, Luis Gil.

Además, agregó que quienes asistan deberán presentar una fotocopia de la partida de nacimiento (en caso de no tenerla la pueden hacer ese mismo día), del documento actual y el de alguno de los padres o tutores, aunque no es preciso que los acompañen. No necesitarán contar con turno previo, pero sí abonar un sellado de $300. Uno de los medios de pago es en la página web oficial www.registrocivilsanluis.sanluis.gov.ar, ingresando en la solapa superior de “Pago Virtual”, o en la sucursal del Correo Argentino.

Por su parte, desde Correo Argentino comunicaron que tendrán abiertas las dependencias de 8 a 13 en la capital y de 10 a 12 en Villa Mercedes y Merlo, para que puedan hacer el pago del sellado.

"También vamos a estar haciendo inscripciones o trámites de partidas de nacimiento, y cualquier otra gestión que surja y que podamos realizar en la mañana de estos sábados", agregó Gil.

El funcionario explicó que es importante que los jóvenes actualicen su documento para evitar posibles inconvenientes. "Si no lo renuevan es como no tenerlo prácticamente, si a futuro quieren tramitar algo donde lo soliciten no van a poder, y no se puede hacer de un día para el otro. Solo necesitan venir nada más, porque tampoco habrá un límite de personas o cupo. En el caso de que se haya cumplido el plazo para actualizarlo, tampoco es un impedimento, ni se va a cobrar ninguna multa", añadió.

El funcionario comentó que estas propuestas contribuyen a que las personas se pongan al día con sus diligencias, que en los últimos dos años se pospusieron en gran parte por las medidas sanitarias. "El caudal de trámites en nuestra oficina es variado según la jornada, pero sí notamos que gran parte de la comunidad ha postergado ciertas gestiones, que no las hizo, y coinciden con el peor momento de la pandemia", sostuvo.