Creen que el anciano que falleció en un asalto conocía al ladrón

Una reconstrucción del momento en el que la nieta de Domingo Alberto Calfuman Colipan encontró al anciano muerto en su casa del barrio San José de Villa Mercedes confirmó lo que los investigadores supusieron desde el inicio: que el jubilado, quien falleció mientras era asaltado, conocía al ladrón o a uno de los delincuentes que entraron a robarle a su domicilio, puesto que la puerta principal de la vivienda, la única que no tenía llave ni pasador, no tenía signo alguno de violencia, lo que indicaría que la víctima le permitió el ingreso a quienes luego lo atacaron.

La medida, ordenada por el fiscal instructor José Olguín, fue realizada el lunes al mediodía en la vivienda de la víctima, ubicada en calle Esteban Agüero, entre Milone y Gazari. La reconstrucción de lo que pasó el viernes pasado fue hecha íntegramente a partir del relato de la nieta del hombre de 87 años.

La mujer contó que ese día fue hasta lo de su abuelo cerca de las 19. La puerta de rejas, que tiene la entrada principal de la vivienda, estaba entreabierta. La otra estaba cerrada, pero sin llave. Entonces la joven entró. "Apenas ingresó se encontró con que el interior estaba todo revuelto" y que Calfuman Colipan yacía muerto sobre un gran charco de sangre, detalló el fiscal de acuerdo lo que le refirió la testigo.

"El resto de las puertas tenían llave y pasador. Las ventanas estaban cerradas con sus persianas", precisó. Todo ello quiere decir que la víctima "era una persona que tenía cuidado, no era exagerada, pero tenía asegurada la casa", comentó Olguín.

Ese hecho, el que mantuviera las aberturas del domicilio con sus medidas de seguridad, refuerza la idea de que el anciano conocía a uno de los delincuentes, puesto que no era el tipo de persona que permitía la entrada a cualquiera.

Olguín señaló, por otro lado, que citarán a declarar a más familiares del hombre para corroborar si las cinco colillas de cigarrillos que incautaron en su casa no fueron fumados por ellos.

Según detalló, las colillas estaban en un cesto de basura y en el piso. Como está confirmado que el anciano no fumaba y tampoco permitía que lo hicieran dentro de su domicilio, el fiscal quiere descartar que los cigarrillos no hayan sido consumidos, por ejemplo, por los hijos de Calfuman Colipan.

Si resulta ser que ninguno de los parientes fue quien dejó esas colillas allí, las mismas serán sometidas a un análisis de ADN, dado que podrían tratarse de deshechos que dejaron el o los ladrones.

Si bien en un principio el fiscal había comentado que suponían que el asalto ocurrió un rato antes del hallazgo del cuerpo, la autopsia confirmó después que el deceso fue unas 20 o 24 horas antes del momento en que lo encontraron. "Esto cambió por completo la hipótesis de trabajo, de hecho hubo medidas que tuvimos que dejar sin efecto", reconoció el letrado.

También aclaró que una explicación más profunda y detallada que le dio la forense Sandra Miatello sobre el resultado de la necropsia que ella practicó y la interconsulta con otros médicos dejaron en claro que el infarto que mató al hombre no tuvo relación con el golpe que uno de los asaltantes le dio en el labio. "Sí existió probablemente una situación de estrés que sufrió la víctima por ser asaltada, pero consultamos con otros peritos del cuerpo forense y nos explicaron que no hubo incidencia de un hecho con el otro, porque el golpe no fue lo suficientemente traumático como para provocar un infarto. No hubo fractura, fue un corte pequeño sobre el labio superior izquierdo", aclaró.

Esta última revelación puede cambiar la calificación del delito investigado. En un principio el fiscal suponía que podría tratarse de un "Homicidio en ocasión de robo", pero ahora con la confirmación de que el ataque cardíaco no fue consecuencia del golpe sufrido en el robo, puede que al eventual imputado que tenga la causa le endilguen el delito de "Abandono de persona", dado que dejó a la víctima herida, dentro de una casa, sin posibilidad de pedir auxilio por sí misma.

Redacción/MGE