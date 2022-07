Informaron y concientizaron sobre la trata de personas

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Por eso el Comité provincial realizó algunas actividades para difundir, prevenir y concientizar en busca de evitar estos casos. Colocaron una mesa informativa en la peatonal mercedina, entregaron folletos y respondieron a las consultas de los vecinos que se acercaron. El día anterior pegaron calcomanías en los cajeros automáticos.

El 145 es el número telefónico habilitado, los 365 días del año y las 24 horas, para recibir las denuncias. "Es preferible que llamen y que los casos sean solo un susto y no que tengamos que lamentar hechos graves, de a poco vamos educando a la población para que sepa cómo actuar. En Villa Mercedes, en lo que va del año, no llegan a treinta las denuncias, pero en la provincia tenemos unas mil doscientas aproximadamente", explicó Valeria Herrera, la delegada del Comité.

La mujer también informó que la trata de personas no es solamente la situación que la mayoría piensa, que es un secuestro. "Hoy es tan libre el acceso a las redes sociales, a la mensajería, que hay veces que una persona va a una cita por un trabajo y es engañada. También si un perfil virtual falso invita a salir con una supuesta intención de conocerse. También hay explotación laboral, ya sea rural, infantil, de género. Incluso si una trabajadora sexual no administra lo que gana porque un tercero lo hace. Los pongo como ejemplo porque todo eso es trata, es explotación y tienen que comunicarlo", destacó la funcionaria. Además, aclaró que los llamados telefónicos deben hacerse lo antes posible, ya que ellos intervienen en el acto. "Les brindamos un gabinete psicológico y legal, es decir una contención interdisciplinaria. Es muy importante que sepan que las denuncias son anónimas, nadie va a juzgarlos, así sea que a la hora de llegar al lugar o de investigar nos demos cuenta de que no es un caso de trata", sostuvo Herrera.

Para denunciar hay que comunicarse al 145, que está habilitado los 365 días del año las 24 horas.

La referente del Comité comentó que, en las estadísticas nacionales, el 10% de la población es la que denuncia, pero de ese total, el 7% ha sido una situación en la que tuvieron que intervenir. "El tiempo es oro, por eso remarco que tienen que llamar, en un minuto, una hora que se pierda puede ser crucial para salvar a alguien que nos está necesitando. Trabajamos en conjunto con varias entidades, con el Ministerio Público Fiscal y con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), entre otras instituciones con las que tenemos un mismo objetivo, que es cuidar a todos los argentinos", finalizó.

MM