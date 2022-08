La aplicación del Etiquetado Frontal será de forma gradual

El Etiquetado Frontal entra en vigencia este sábado en la provincia como en todo el país. La norma apunta a que a través de etiquetas se advierta sobre productos que pueden ser perjudiciales para la salud por su exceso de calorías, grasas saturadas y sodio. Igualmente, aclararon que el cambio en las góndolas se dará de forma progresiva, ya que hay muchos fabricantes de artículos alimenticios que solicitaron prórrogas a las autoridades.

"Va a ser una especie de transición. Vamos a encontrarnos con algunos productos de la misma marca que van a tener sello y otros que no, pero que tiene que ver con el stock del artículo. Esto tiene vigencia hasta fines de 2023; el último plazo que se les da a las empresas es el 24 de mayo de 2024", explicó Griselda Sosa, licenciada en Nutrición y especialista en Etiquetado Frontal.

“La Ley de Implementación Saludable 27.642, que salió en octubre del año pasado, tiene como objeto garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, brindando información nutricional simple a los destinatarios. En segundo lugar, advertir respecto a los excesos de los componentes críticos”, expresó Fernando Salonia, jefe del Programa Auditoría Sanitaria del Ministerio de Salud de San Luis.

Señaló que la ley se implementa a través de un etiquetado frontal octogonal o rectangular. "Esto está destinado a todas las personas humanas o jurídicas que fabrican, producen, elaboran o fraccionen y que formen parte de la comercialización”, agregó.

"La reglamentación tiene un decreto nacional que establece dos etapas de adecuación. Para las grandes empresas tiene el vencimiento de su primer plazo mañana (por hoy) y deben empezar a rotular. La visualización va a ser gradual y va a depender de la distribución de los artículos. En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el plazo es mayor y tienen como primer plazo para empezar a rotular hasta 2023", distinguió el funcionario.

La legislación fue aprobada el año pasado por el Congreso Nacional, pero los nutricionistas vienen hace décadas trabajando para impulsar esta iniciativa. “El proyecto desde hace más de veinte años se está trabajando en la sociedad civil. Fue discutiéndose muy progresivamente. Hay países en Latinoamérica que aplicaron la reglamentación con mucho éxito, mejoraron estándares de sobrepeso y obesidad en la población. En la región la primera experiencia fue Chile; después están México, Uruguay y Colombia. Por eso fue un trabajo muy arduo de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición junto con la sociedad civil, asociaciones y colegios de profesionales”, manifestó Celeste Malavasi, licenciada en Nutrición y especialista en Etiquetado Frontal.

Sosa dijo que cada provincia tiene un referente de Etiquetado Frontal y recordó cómo fue el camino que siguió la legislación hasta su respaldo. "Primero, la ley se presentó ante asociaciones civiles. Después, pasó a la Cámara de Senadores, donde se le dio la media sanción. De ahí, a la Cámara de Diputados. Fue arduamente discutida y aceptada finalmente en octubre de 2021”, agregó.

“Esta ley pasa a formar parte del Código Alimentario Argentino, entrando en vigencia en todo el territorio, quedando las regulaciones y las prórrogas en manos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que se encuentra procesando 2.658 solicitudes de prórroga que se piden por cada alimento en el mercado, englobando un promedio de 236 empresas", mencionó Salonia.

Aseguró que los principales sectores que han pedido prórroga corresponden a empresas de los rubros golosinas, mermeladas, jaleas, dulces y confituras, que son el 21% de las firmas que se dedican a la elaboración de estos alimentos. En panificados y galletas, el porcentaje llega al 15%; en embutidos y conservas, al 14%; lácteos, con un 12%, y bebidas analcohólicas, con un 10%.

“Para los que no cumplan va a haber sanciones, aunque todavía no se han comunicado las multas. La Anmat va a poner un 0800 para hacer denuncias. Hoy en día no está claro el listado de empresas específicas que han pedido prórroga y no podemos saber qué productos quedan afectados”, subrayó Malavasi.

