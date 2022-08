Los beneficiarios de Inclusión Social no tendrán actividades este lunes

El Plan Solidario de la provincia de San Luis, festeja este lunes sus 5 años de creación, por este motivo el Ministerio de Desarrollo Social, determinó que para festejarlo, los beneficiarios de Inclusión Social del territorio provincial no deberán concurrir a sus lugares asignados donde se desempeñan.

En el caso de Villa Mercedes, indicó la cartera, que coincide con el inicio del operativo de entrega de tarjetas del Banco Nación, el Programa de Política Social y Desarrollo Humano definió que los beneficiarios que retiran sus tarjetas el lunes (inicio apellido con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) no deberán cumplir actividades el martes. Mientras que los que retiran tarjetas el martes (inicio de apellido con M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, más las localidades de Lavaisse, Guanaco, El Morro y Nueva Escocia) no cumplirán actividades el lunes 22, fecha en que se celebra los 5 años de Plan Solidario.

El operativo de tarjetas en Villa Mercedes se concentrará los dos días en La Pedrera, de 8 a 16.

ANSL / NTV