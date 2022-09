"La mujer rural es la que menos beneficios tiene"

El documento dice que se llama Rosa Elizabeth Amieva, pero en diferentes rincones de la provincia la conocen como "Eli". De a poco, y debido a su gran empatía e intenso trabajo en la agricultura familiar, fue cosechando amistades y compañeras. Juntas aprenden a desenvolverse dentro del mundo de la producción agrícola y en la cría de animales de granja.

Tiene 55 años y padece brucelosis. Pero para ella nada representa un obstáculo cuando se trata de trabajar o de ayudar a los demás. Vive en Donovan junto a su pareja, Mario Guerra, y asegura que juntos pueden con todo.

En el ingreso al predio hay un cartel que indica que hay que tener cuidado con los perros y da un poquito de miedo, pero hay otro grande que indica "La granja de Eli, con fines productivos, educativos y comerciales".

“La actividad principal son los dulces, pero ahora me está costando trabajo hacerlos. Mi enfermedad está muy avanzada y deteriora mi cuerpo, tengo que caminar usando un bastón y no me gusta para nada. Me molesta, no puedo subir al colectivo ni trabajar en la huerta. Me limita en un montón de cosas. Lo bueno es que todavía puedo caminar y mientras pueda hacerlo, tengo esperanzas de seguir trabajando”, asegura con optimismo, sentada en la mesa principal de su casa.

Tiene una mirada cálida y una sonrisa que ilumina la habitación. La revista El Campo la encontró “con las manos en la masa”, justo preparaba unos zapallos para comenzar a elaborar dulce. Quienes los han probado aseguran que tienen un sabor y una textura perfectos. Una de sus últimas innovaciones combina zapallo con naranja y manzana. “Mi mamá siempre me dice que nunca deje de soñar, ni de proyectar, porque el día que deje de hacerlo voy a estar en serios problemas, porque no tendría más sueños. Y yo le hago caso”, afirma y agrega que el ingrediente más importante es el amor con el que los cocina: “Pienso que cuando hacés algo con dedicación tiene que salir bien, y mis dulces son mi pasión. Todo lo bueno que puedo dar se encierra en esos frascos”.

Eli asegura que trabajar este año ha sido muy difícil por la falta de agua, a esto le sumó una helada muy temprana que cayó cuando todavía no habían cosechado la sandía, el melón y la acelga, entre otros cultivos. “Así nacieron el dulce de melón y el de sandía, acá nada se pierde. Estamos pensando en lo que vamos a sembrar en octubre y noviembre, vamos a poner más cantidad para cosechar más temprano e ir con nuevas propuestas”, afirma, y añade que en los invernáculos “ya sembramos acelga, rúcula, lechuga y rabanitos, entre otros cultivos, para llevar a trasplante. Mario empezará a poner las semillas a fines de septiembre. Esperamos ansiosos que llueva. Si no hay agua no hay pasturas y se mueren los animales”.

Dentro del predio también hay cabras y ovejas, “que son las que más sufren la falta de agua porque les agarra moquillo; más allá de que les estamos dando alimento balanceado, expeller de soja, les falta lo natural que son las pasturas. También tengo gallinas y conejos, un poquito de todo”, cuenta.

Actividad en la agricultura familiar

“Para ayudar y capacitar siempre estaremos. Cuando podía, estaba dentro de los invernaderos capacitando. Ahora el trabajo es más difícil porque tengo que indicar lo que hay que hacer. Me siento un poco frustrada porque no puedo agarrar una pala para enseñar, tengo que explicar con palabras. Uno puede corregir y demostrar haciendo. Estoy aprendiendo lo más difícil: pedir ayuda y delegar tareas”, asegura Eli, mientras se le llenan de lágrimas los ojos. Pero cambia de tema repentinamente para adelantar con entusiasmo que está en plena organización de la segunda edición del Festival de la Mujer Rural, cuya sede será su propia granja, el 15 de octubre próximo.

“Estamos trabajando con productoras de diferentes localidades, les asombró que les pidiera ayuda, ahora la necesito. Vamos a poner la semillita acá y espero contagiar a todas para que se vayan animando a organizar en sus pueblos también. ¿Por qué no hacer el tercero en Luján o en Quines? La juventud tiene que tomar la posta. Este es un logro de muchas personas”, opina Amieva.

“Hay que empoderar a la mujer rural, es la más olvidada, la que menos beneficios y reconocimiento tiene, mientras cumple un rol muy importante. Hay que cambiar esa parte de la historia que es tan injusta. Tenemos que empezar a ver cómo hacer para que reconozcan nuestro trabajo”, expresa, y añade que no basta con un papel o un nombramiento.

La productora aseguró que lo que buscan es “que haya leyes que nos protejan, que nos identifiquen y nos den valor. Hoy no hay nada que diga que la mujer rural y campesina se pueda jubilar, salió la de amas de casa, y también lo somos, pero además somos rurales, ocupamos un eslabón dentro de la cadena productiva”, asevera, y afirma que las mujeres, además de sembrar la tierra y cuidar a los animales, se ocupan de atender a los chicos y de realizar los quehaceres de la casa. “Ellas trabajan a la par del marido, pero el que cobra es él, y para ellas nada. Entonces veamos a través de legisladores y diputados qué se puede hacer en este sentido. No tendría que ser un pedido solamente para la mujer puntana, sino para todas las que viven en la Argentina. Hay que procurar los medios para que se legisle a favor de la mujer de campo, somos muchísimas”.

Hace tiempo que Eli trabaja junto a Martín Cerdá, Carla Rodríguez, Marcos Arce y Lucila Buzo, “son técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), con ellos creamos la Mesa Caprina, que es muy importante. Hay un sector del norte de San Luis que trabaja muy bien, pero los del centro también tenemos cabras y animales. Cuando llegan las fechas clave no tenemos cómo llevarlos al mercado, los usureros nos piden que bajemos los precios y uno ante la desesperación de que no se mueran termina vendiendo y no debería ser así”, asegura, y sigue: “Es un sacrificio cuidar a los animales, darles de comer y mantenerlos sanos. Nadie valora ese trabajo. En una capacitación nos dijeron que pidamos a los supermercados que bajen los precios, o a un frigorífico. Hay que hacerse respetar, no hay que tener miedo, la Mesa Caprina va a avalar el trabajo y ayudar a que se respete”.

Para favorecer al sector, Amieva contó que trabajan alineadas la Safci, junto a Senasa, el INTA y Parques Nacionales. Pero Eli va más allá: “Sueño con leer en un boletín oficial que se promulgó la ley de la mujer rural y campesina y que nos vamos a poder jubilar a los 55 años, con o sin aportes. Que va a haber una moratoria para que podamos pagar la jubilación, que no sea a los 60 años, cuando ya estamos reviejas. Porque una mujer de campo se deteriora mucho más. Que tengamos salud, que sea fácil acceder a ella, que tengamos capacitaciones en las que podamos informarnos para aprender a cuidarnos”, dice, y explica que: “Una tradición común en el campo es tirar la placenta a un árbol, de ahí puede que otro animal se la coma, defeque donde hay verduras y cuando las consumís están contaminadas con brucelosis, a mí me pasó. A todo esto lo aprendés con los años, hay que ocuparse de enseñarles a las más jóvenes. Entonces hay que enterrar la placenta como corresponde y erradicar esas tradiciones que no suman, sino todo lo contrario”.

Un reconocimiento inesperado

“A principios de agosto me llamó la senadora Eugenia Catalfamo para decirme que dentro de tantas mujeres que hay en San Luis me habían seleccionado para ir a representar a las mujeres rurales”, cuenta Eli emocionada, y sigue: “El reconocimiento más que nada fue por la militancia y el trabajo social que hago desde hace muchos años. Me dijeron que mi fortaleza es un ejemplo de lucha”.

La productora indicó que con un kilo de harina puede inventar algo para darles de comer a los niños. “Me gusta trabajar con los chicos, lo mejor es que no son los que votan y el amor es genuino. Me quedo con el abrazo, el beso y la sonrisa desinteresada. Que ellos se superen es la recompensa, sentirse orgullosa de los logros es lo mejor. Es una señal de que pudieron ver una luz en el camino”, expresa con una sonrisa.

Lo que la emocionó en la Cámara Alta fue que la senadora Catalfamo expresó una opinión que la abrumó: “Me comparó con Evita, dijo que las mujeres rurales somos las Evita de San Luis. Fue algo muy importante para mí, Eva fue una figura de mucho amor y gran trayectoria. Yo no me esperaba el homenaje, ni tampoco las palabras tan generosas. Más que nada cuando una trabaja tanto por los otros, sin esperar recompensa alguna”.

Eli dice que las cosas cambiaron. “Cuando empezamos este camino, hace muchos años, con los comedores, les preparábamos la comida una vez a la semana a los chicos y no había tanta tecnología. Empezamos cuando teníamos solamente una cobertura de nailon. Después armamos con un machimbre que nos donaron y agregamos unas tarimas. Hasta que surgió el proyecto del merendero, ya veníamos con esta semillita solidaria hace mucho y esperamos contagiar a los más jóvenes”.

Amieva asegura que la sensación de que la juventud reconozca su trabajo y su sacrificio, es muy gratificante. “Con Eugenia hicimos un locro solidario. Recibir ese cariño es lo mejor. Mis hijos lo expresan y mi mamá me dijo que se siente muy orgullosa de mí, me aclaró que si mi papá estuviera vivo, se le inflaría el pecho. Todas esas cosas me indican que este es el camino, que voy bien, que siga así”, concluye.

