Avenida España: la Municipalidad suma nuevos accesos al centro

Con el objetivo de descomprimir el ingreso al centro, la Municipalidad de San Luis habilitó el giro a la izquierda en avenida España, en los cruces con Rivadavia y Caseros. Esta semana, la medida fue implementada de manera permanente; así se suma el agregado de una señal en forma de flecha que emite el color verde en los semáforos de las intersecciones.

Según explicó a El Diario de la República el secretario de Seguridad Ciudadana, Facundo García, la medida fue dispuesta en primer lugar en el cruce con Yrigoyen, cuando por una obra de desagües habían inhabilitado uno de los tramos de Caídos en Malvinas (comprendió una alternativa de ingreso). El giro habilitado tuvo buenos resultados. Si bien lo sacaron una vez finalizada la obra, el Municipio decidió implementar la medida en las otras esquinas mencionadas.

“Esto permite que quienes circulan por avenida España en sentido este oeste pueden acceder también al centro por otros lugares y no siempre por Chacabuco. La ley dice que no se puede girar a la izquierda, siempre y cuando el sector no esté preparado para eso y sea señalado. La flecha es un indicador para que se pueda hacer esta maniobra”, detalló el funcionario. Esto también llevó la sincronización de los semáforos de la avenida en “onda verde”.

También habilitaron un giro a la derecha en el ingreso al centro por Plazoleta de los Halcones.

García aclaró que no se puede doblar a la izquierda en el cruce por Chacabuco, sino que esta es la calle más elegida por los conductores que vienen desde la zona norte de la ciudad. Habilitar el giro en tres intersecciones por España descomprimió esta vía, remarcó.

Otra acción reciente tomada por el Municipio fue habilitar el giro a la derecha en el ingreso desde zona sur por Plazoleta de los Halcones. Sincronizado con el semáforo que queda a esa altura en la esquina con avenida Juan Gilberto Funes, la señal de flecha verde permite que los conductores puedan ingresar a la arteria, en dirección al shopping.

Este año, la Comuna firmó un convenio de colaboración con el Programa de Seguridad Vial de la Provincia. “Justamente lo de la Plazoleta de los Halcones es consecuencia de estudios y reuniones para el mejoramiento de tránsito, que tuvimos a principios de año. Y siempre trabajamos con todos los sectores, escuchamos a diario distintas situaciones, que es lo que nos permite hacer replanteos en la ciudad”, concluyó García.

A su vez, se colocaron delineadores en la esquina de Lafinur y Bolívar, donde queda ubicada una estación de servicio, para evitar que los conductores giren en U, una maniobra que acostumbraban hacer para ingresar a cargar combustible. Por último, la Municipalidad continúa el pintado de los semáforos para cambiarlos a gris grafito y reducir así la contaminación visual en la ciudad.