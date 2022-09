Comerciantes insisten en mantener los controles de la venta ambulante

Las diferentes asociaciones de comerciantes que hay en San Luis se manifestaron en contra de la venta ilegal de productos en la vía pública. Aseguran que han recibido quejas por parte de diferentes sectores, como vendedores del centro y de personas con discapacidad.

Desde hace más de una semana, un grupo de vendedores ambulantes que comercializaban en la Galería Chacabuco, retomó las calles. El miércoles pasado, el Juzgado de Faltas libró un oficio a las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Hacienda para que realicen los controles necesarios para evitar este tipo de modalidad. En ese sentido, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Asociación de Comerciantes Trabajadores Independientes dieron a conocer sus posturas en un comunicado de prensa.

“Manifestamos nuestro repudio a los actos que se han suscitado en el centro de la ciudad en estos días, por parte de un grupo minoritario de manteros que lleva adelante acciones de venta ilegal en las veredas y espacios comunes”, señalaron.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Comerciantes de San Luis, Sebastián Mohr, expuso: “Nuestra postura es brindarles apoyo, creemos que pueden ejercer su actividad, pero en el marco de las normativas vigentes, en el cumplimiento de esas normativas, en un lugar digno donde se pueda trabajar, donde las inclemencias del tiempo no perjudiquen ni a la mercadería ni a las personas que ejercen la actividad”.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio e integrante del Consejo Directivo de CAME, Emmanuel López, pronunció: “La postura es que hay que erradicar este flagelo que complica muchísimo a los transeúntes, al comerciante, a la ciudadanía en general. Se ha trabajado desde la Municipalidad junto a la Cámara de Comercio y las organizaciones, consideramos que ese es el camino, ayudarlos a formalizarse”.

Las distintas asociaciones aseguran que las ventas vienen en caída en todos los sectores desde julio. “No por una merma hay que salir a tomar lo que es la vía pública y menos de manera agresiva y violenta. El comerciante que está legalmente constituido sabe que agosto y septiembre son meses muy flojos, esa es una realidad, y uno tiene que ir armándose para esto. No podemos permitir que un grupo minoritario tome las calles de esta manera”, expresó López.

“Hay que definir bien lo que es trabajo y tenemos que enmarcarnos en las leyes que ordenan la cuestión. El comerciante no saca la mercadería afuera, no puede hacerlo. Tenemos que trabajar ordenadamente y ayudar a que estas personas puedan formalizarse y no avalar ningún tipo de violencia y complicaciones hacia el ciudadano”, agregó.

El responsable de Relaciones Institucionales de la Cámara de Comercio, Vito Carmosino, opinó que el espacio público es de uso exclusivo del peatón y que esto quiere decir que las veredas tienen que estar despojadas de todo objeto que dificulte el libre tránsito.

Desde la Comuna insisten en que el diálogo es la mejor vía para solucionar cualquier inconveniente. El secretario de Desarrollo Social, Mauro Lucero, apuntó: “Estamos reuniéndonos, vamos todos los días a la galería para trabajar en conjunto con el grupo que se va a quedar. Están muy agradecidos por el espacio. Con el resto hemos tenido reuniones, están totalmente negados a cualquier oferta. Lo que queremos es que vuelvan a la galería y que sepan que vamos a seguir ayudándolos”.

Redacción