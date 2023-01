Protectores solares: la demanda no baja a pesar de los aumentos

Ventas. La protección contra el sol es una constante que no merma a pesar de los valores en el mercado. Foto: Héctor Portela.

Los protectores solares no le escapan a la inflación. Farmacéuticos aseguran que hasta se duplicaron los precios con respecto a la temporada de verano de 2022. Pero eso no influyó en la demanda, ya que no bajó. Los productos en envase mediano rondan los 2 mil pesos, según un sondeo que realizó este matutino por locales de la ciudad capital.

“A la semana la demanda se traduce en la compra de unos 50 protectores de sol. La división es 30 para niños y 20 para adultos”, graficó Edgar Miguel Orozco, farmacéutico que tiene su local en Bolívar entre Maipú y General Paz.

Orozco manifestó que el precio subió mucho. Sin embargo, el consumo no cayó, en especial por la apertura de las colonias de vacaciones.

“Hay mucha demanda, a pesar del incremento se vende porque es algo fundamental para las personas. El más económico ronda los $1.700 y el más caro $2.700”, dijo Fiorella Peche, farmacéutica de un local ubicado en Presidente Perón antes de Lavalle.

Además, los comerciantes remarcaron que los valores de los protectores de factor 40 en los envases de 200 mililitros o 150 mililitros, están entre $2.000 y $2.500. También, mencionaron que los consumidores buscan mucho los autobronceantes, y que estos se encuentran de $2.000 en adelante.

Autobronceantes . Este es otro de los productos que la gente demanda para la temporada de verano.

Otras opciones requeridas son el protector facial que vale $2.800 y el gel refrescante que está alrededor de los $2.000.

Peche remarcó que en su farmacia, durante el día, un 80% de las personas consultan y compran estos productos. Con respecto al incremento, aclaró que casi todos los productos aumentaron el doble o más. Un ejemplo es la botella chiquita que estaba a $300 y ahora alcanza casi los $1.000.

“La gente lo lleva igual, estamos hablando de que la población a la hora de hacer turismo trata de protegerse del sol”, señaló Valentina Gerbaudo, farmacéutica que tiene su local en la esquina de San Martín y avenida España.

En cambio, Juan Navarrete, farmacéutico que tiene su establecimiento por Bolívar antes de Rivadavia, manifestó que hay una baja en la demanda con respecto a veranos anteriores. Las razones tendrían que ver con la cantidad de locales que se dedican a comercializar los productos.

“Hay que destacar que competimos casi 80 farmacias en el casco céntrico, y que algunas de las sucursales corresponden a cadenas farmacéuticas. Después, tenés los supermercados que venden protectores y a veces los consumidores unifican las compras y prefieren llevar todo desde el mismo lugar”, justificó Navarrete.

Los expertos recomendaron que para los niños se debe comprar uno específico o un factor 80 que se puede utilizar para cuidar desde los recién nacidos en adelante, por la exposición solar que hay en la actualidad. Estos valen alrededor de $3.800.

Los profesionales mencionaron que es recomendable que los adultos, por la situación actual de exposición, lleven un factor 40 o 50 para prevenirse de la luz del sol, estos van desde los $1.900 en adelante.

Navarrete afirmó que las personas demandaron las botellas chiquitas de 50 mililitros, que rondaban los $900.

Los farmacéuticos destacaron que se incrementó el consumo de cremas para quemaduras solares, que oscilan entre los $1.000 y los $3.000, entre el producto posolar y un factor alto de protección, las personas deben pagar entre $6.000 y $8.000.

Gerbaudo destacó que el aumento no hizo que la gente dejara de consumir los productos de cuidado contra los rayos solares: dijo que en su local se venden entre 3 y 4 protectores por día.