Por las nubes: los protectores solares cuestan hasta $11 mil

Aunque todavía no es verano, las temperaturas altas que muestra la primavera se hacen notar. Por ese motivo, El Diario de la República recorrió farmacias del microcentro puntano y constató que, actualmente, los protectores solares cuestan de $3.000 hasta $11.000. El valor de los productos varía de acuerdo a su tamaño, al grado de protección y a la marca. El precio en general acumula un aumento superior al 200 por ciento en el último año. La principal razón es que tienen muchos componentes afectados por la cotización del dólar.

“Teniendo en cuenta, con respecto al año pasado, y si bien todavía falta un mes para la temporada, el valor de los productos aumentó notablemente. En diciembre del año pasado, un artículo que costaba $4 mil, ahora ronda $10 mil, esto para un factor 50, que es el más demandado entre las marcas más conocidas. Dentro de un mes se va a dar el comienzo de temporada de cara para el verano. Y, por lo general, llegan productos nuevos o de ofertas y también seguramente habrá algún valor nuevo para este año”, explicó Guillermo Gómez, farmacéutico de un local ubicado en calle Pringles.

Para poner en contexto el precio de los artículos, algunos de marcas reconocidas y de factores entre 40 y 50 están entre $10 mil y $11 mil. También está la versión invisible de 30 FPS que sale $10.556. Los aerosoles cuestan entre $6 mil y $8 mil. Además, hay segundas marcas que se pueden encontrar entre los $3 mil y $5 mil.

El Diario también recorrió los supermercados que rodean el corazón de la ciudad, aunque no encontró productos disponibles. Según contaron los empleados de las grandes superficies, suelen traer únicamente estos artículos en verano, porque por lo general es en la época que más se venden. Además, los valores están muy elevados.

A pesar del aumento que sufrieron los protectores solares, Gómez remarcó que las ventas no han disminuido. “El boom de las ventas es en verano; ahí aumentan, no solamente porque es un momento en el cual la mayoría sale de vacaciones a distintos lugares, sino también porque la exposición al sol también es mayor. Igual durante el año hay demanda por personas que sufren de distintas patologías como ser pieles sensibles o delicadas, entonces la gente las debe comprar por necesidad, por eso no disminuyen las ventas”, aseguró.

Leticia Rivero, farmacéutica de un local ubicado en calle Chacabuco y Junín, coincidió en que el precio de estos artículos creció más de dos veces en el último año y actualmente, en términos generales, rondan entre los $5 mil y $10 mil, de acuerdo a las marcas y presentaciones.

Por otro lado, la profesional aportó la diferencia entre los protectores y los bloqueadores. “Los protectores solares van desde el factor 5 hasta el 20 inclusive y te permiten un bronceado suave, como las cremas que son factor 25 que vienen hasta del color de la piel. A partir del factor 30 para arriba son bloqueadores, que te dan una protección en un determinado tiempo. Un factor 30 si te lo ponés muy temprano a la mañana, por ejemplo, tal vez al mediodía o a la tarde tengas que aplicarlo de nuevo, porque ya baja la protección, el bloqueo. Un factor 50 u 80, si te lo ponés a la mañana, dura todo el día, pero esos son más caros”, dijo Rivero.

Las farmacias quedan a la espera del lote de la nueva temporada, porque señalaron que cada verano cambian las formas, tamaños y etiquetas de estos artículos. Según indicaron, estos productos podrían llegar con un aumento del 20% o 30% en los próximos meses.

