El rock y las juventudes colmaron el Anfiteatro IV Centenario

En la segunda noche del Festival del Río San Luis, una multitud colmó el Anfiteatro IV Centenario en la zona sur de la ciudad para disfrutar de una jornada a puro rock nacional. Dj Diomedi fue el encargado de la apertura con sus tracks que hicieron bailar a los primeros espectadores. Luego fue el turno de Keim que pasadas las 21 le cedió el turno en el escenario a La Yugular con su repertorio tributo a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Cerca de las 22:30 subió Javier Calamaro con su banda y más tarde llegó para el cierre La Franela.

La noche cálida acompañó a la segunda jornada de la 9° edición del Festival del Río San Luis donde miles de jóvenes se acercaron para disfrutar del rock puntano y nacional. La Yugular encendió el anochecer con sus covers de la mítica banda argentina y así dio inicio a la misa ricotera con un público sólido que fue construyendo a lo largo de los años. El cierre lo hicieron con Jijiji que hizo estallar en un pogo ardiente al público que llegó de Mendoza, Córdoba, San Juan, Chaco y Buenos Aires, entre otras provincias.

Con ese calor vibrante dejaron el escenario para darle lugar a Javier Calamaro, quien presentó algunas canciones de su disco “El Regalo”, obsequió anécdotas jugosas y sus temas más exitosos. “Ocho años estuve esperando por esta gran noche”, gritó el artista en alusión al tiempo que no visitaba San Luis con la banda completa y lanzó los primeros acordes de No me nombres. También, tocó Navegar, Euforia y furia, una canción que compuso con Coti; una versión rockera de Piedra y Camino, de Atahualpa Yupanqui, que dedicó a todas las personas exiliadas, y La última curda, el tango de Aníbal Troilo que dedicó al bandoneonista ya fallecido, Rubén Juárez.

Para coronar, en una suerte de stand up pero muy real, contó una maravillosa anécdota de cuando ganó su único Martín Fierro por la canción original de la novela Soy Gitano, Mi religión, y cómo en algún momento, cuando su hija era bebé, decidió darle una utilidad mejor al trofeo de bronce que juntaba polvo en una repisa de su estudio. Se convirtió en un tope para cerrar la puerta. El show continuó con esa canción y luego interpretó otro de sus éxitos, Quitapenas en una versión cumbia.

Pasadas la medianoche llegó el turno de la banda liderada por Daniel “Piti” Fernández, La Franela. El público, eyectado de las gradas, se acercó al escenario para bailar y poguear al ritmo de las canciones de la banda.

Entre canciones como Entrando a tu ciudad, Todos los vientos, dedicada a los héroes de Malvinas y Te morís de ganas, los integrantes de la banda de Calamaro subieron para acompañar ya sea con sus voces, guitarras o con una pandereta, a sus amigos. Para "Hacer un puente", el mismo Javier acompañó a Piti en los estribillos.

Siguieron el tracklist temas como Maikel Focs, Te extrañé y algunos éxitos grabados con Los Piojos -la banda original de "Piti"- como Bicho de ciudad y Vine hasta aquí, que soltaron las voces a coro de toda la audiencia. La velada terminó con Price for freedom, Reggae rojo y negro y Lo que mata.

Hoy en el festival del Rìo San Luis será el turno de la cumbia donde se espera a Los Playeros y Amar Azul.