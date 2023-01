Registraron más de 25 mil multas de tránsito en la ciudad durante 2022

La vuelta al ritmo habitual de la vida social tras dos años de pandemia también implicó una mayor cantidad de multas por tránsito. Así lo indicó el juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, quien detalló que recibieron más de 25 mil sanciones por infracciones vehículares, al menos 5 mil más que en 2021, alrededor de un 25%.

Ferrari remarcó que la mayoría de los incumplimientos fueron por mal estacionamiento. “Estacionar en lugares indebidos u ocasionar problemas para personas con discapacidad, parar en lugares asignados a colectivos, taxis y bancos siempre son el cúmulo de la mayor cantidad de infracciones”, detalló.

En menor proporción, 500 de las actas fueron por la utilización de caños de escape libre en motocicletas, que en la ciudad están prohibidos. “En estos tres años, hemos tenido más de 2.500 retenciones por caños de escape. Se evidencia que cada determinados meses la administración municipal destruye estos caños. A pesar de los múltiples procedimientos y de las sanciones que se hacen, lamentablemente los vecinos continúan en falta y algunos hasta reinciden”, comentó.

Sobre el porcentaje de cobro de esas multas, Ferrari marcó que es difícil dar cifras parciales ya que un vecino suele acumular múltiples, de diversos años incluso. Sin embargo, apuntó que a la hora de solicitar el libre deuda a través de la plataforma virtual de trámites Sigem, de 100 personas que lo solicitan, un 40% de los usuarios pagan lo adeudado por esa vía. “Hay una importante cantidad de vecinos que manejan mal y otros que están en esas estadísticas”, ponderó.

Otras multas

En cuanto al resto de las faltas, se registraron 1.500, de las que las más relevantes fueron por control de uso del agua (400), limpieza de baldíos (300), cumplimiento de planos de ejecución de obras privadas (300), actividad nocturna (250) y controles bromatológicos (200).

“Algunos de los expedientes son reiterados, tienen sanción y vuelven a tener los baldíos sin limpieza”, marcó sobre una de las infracciones que más cometen los vecinos.

“Con respecto a la actividad nocturna, no es solo la Illia, sino es que toda la ciudad, en salones de fiesta, clubes, sindicatos con salones”, aclaró Ferrari sobre ese tipo de infracciones. El letrado dijo que unos 30 locales fueron multados por ruidos molestos y que también se dieron sanciones en 6 por la presencia de menores de edad. Las infracciones fueron desde multas económicas a clausuras del local. En menor medida, también hubo sanciones por realizar actividades fuera del rubro asignado, por ejemplo, bares no habilitados para realizar bailes. Ferrari manifestó que todas las infracciones que no refieren a tránsito, superan los 10 mil expedientes de distintos años.

A su vez, el Juzgado de Faltas municipal envió 250 expedientes al Municipio para acción de cobro ejecutivo, por el no pago de multas. “La Municipalidad decide un juicio de apremio o no. Muchas veces hacen intimación previa a un juicio, y en el caso de hacer uno, es en la Justicia ordinaria”, explicó.

“Gran porcentaje de ese envío es por el tema de los baldíos y por planos de viviendas”, agregó. “No se trata de recaudar, sino de que la sanción concientice a la persona. El movimiento de la ciudad es cada vez más grande y dinámico; deben pensar que la ciudad es la casa grande de todos y la tenemos que cuidar entre todos”, reflexionó.

Redacción/MGE