Santi Rodríguez, la joya que tiene la "Gloria" cordobesa

Comenzó 2023. Un año muy esperado por los dirigentes e hinchas de Instituto de Córdoba, pero también por Santiago Rodríguez, delantero de Arizona, quien luego de una campaña brillante en el Ascenso junto a la "Gloria" participará en la máxima categoría del fútbol argentino: la Liga Profesional.

Con ocho goles y siete asistencias, Santiago fue uno de los puntos altos con los que contó el entrenador Lucas Bovaglio en la pasada edición de la Primera Nacional, en donde el conjunto cordobés fue protagonista y consiguió dar el salto tras vencer en el repechaje a Estudiantes de Buenos Aires.

"El 2022 fue muy bueno. Positivo en todos los sentidos. Yo en 2021 estuve en Almagro, que me sirvió un montón, pero lo que buscaba era ir a otro lado y sumar experiencia. Ahí llegué a Instituto, un club grande y ordenado, en donde me propuse cumplir el objetivo que tenía como jugador: hacer las cosas mejor que el año anterior. Y creo que lo cumplí", comentó.

Santiago, de 25 años, empezó su carrera como jugador profesional en Estudiantes de San Luis, club al que recayó en 2015 luego de haber sido observado en los Juegos Intercolegiales por Néstor Gutiérrez.

El boleto a Primera. Santiago celebra el ascenso tras vencer en el repechaje a Estudiantes de Buenos Aires.Foto: Twitter Instituto de Córdoba.

En el "Verde" comenzó a crecer. Demostró de lo que estaba hecho. Y en su primera temporada debutó en el Nacional B frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (ingresó en la Fecha 14 por Juan Manuel Marital).

El ágil y potente atacante de la "Gloria" recuerda el principio del camino con alegría: "Tenía 17 años cuando me vieron en los Intercolegiales. En su momento pensé que no iba a ser más jugador profesional, que era lo que siempre había soñado. Y cuando me salió la oportunidad de ir a Estudiantes no lo pensé. Ahí comenzó todo. Me sumé a un plantel profesional y fui evolucionando año a año, formándome como jugador hasta poder vivir lo que estoy viviendo hoy".

Luego de un paso de casi 5 años en Estudiantes, Santiago emigró a Almagro y alternó en la B Nacional entre la titularidad y la suplencia. Tras una temporada, el zurdo pasó del "Tricolor" a Instituto, donde se afianzó en el juego y es querido por los hinchas cordobeses.

"Bovaglio me conocía. Él era técnico de Morón y lo había enfrentado con Almagro. En el fútbol nos conocemos todos. Y desde el primer momento confió en mí y traté de devolverle esa confianza en la cancha. Básicamente, me pidió que hiciera lo que yo venía haciendo y que trabajara para el equipo", dijo.

En cuanto al ascenso, y a la construcción del imaginario colectivo del grupo de contar con todas herramientas para hacerlo realidad, el delantero manifestó: "Lo íbamos imaginando. Cuando me llamaron del club lo primero que me dijeron fue eso, que querían pelear las posiciones de arriba. El club también te obliga a eso, por historia, y después la gente se fue ilusionando día a día. Instituto venía golpeado de otros años y todos terminamos el campeonato felices por el ascenso".

Instituto, que arrancó el pasado 16 de diciembre la pretemporada, debutará el 29 de enero ante Sarmiento de Junín. El desafío del club es enorme y la misión de los jugadores apunta, a priori, a tratar de mantener la categoría. "El primer objetivo es ese, después se verá para qué estamos. Vamos a tratar de afirmarnos como club y hacer las cosas bien”, cerró.

