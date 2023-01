Facundo Quiroga entró al Estudio Superior de Arte del Teatro Colón

Lejos de luchar contra los unitarios, el joven Facundo Quiroga, quien lleva el mismo nombre que "El Tigre de los Llanos", es un caudillo sobre el escenario y con ballerinas. Con entusiasmo y al frente de una batalla de la que supo salir victorioso y disfrutar, el joven puntano quedó seleccionado como alumno regular del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón gracias a su perseverancia y, principalmente, al talento nato que tiene entre sus pies.

Facundo se puso contento al saber que, luego de pasar por dos instancias de entrenamiento y preselección, fue el elegido para que en 2023 entre a la prestigiosa institución para seguir sus sueños de ser un bailarín profesional. Quiroga viajará antes de que comience el ciclo lectivo y, mientras se perfecciona en la danza clásica, seguirá con sus estudios académicos del secundario.

La experiencia para Facundo comenzó cuando la bailarina Paula Argüelles visitó la Escuela Generativa de Arte "L’art ballet", donde concurre el bailarín hace cuatro años. Paula le vio un potencial especial y convenció a Carla Celi, coordinadora general de la escuela, para que lo motive a presentarse en las pruebas que realizan desde el Colón.

"Viajamos con toda la escuela a Buenos Aires para tomar cursos en la fundación de Julio Bocca. Me gustó la experiencia, fue hermosa y de paso comencé a fijarme cómo vivían los bailarines en Buenos Aires", recordó el joven artista, quien tiene 14 años y una familia que lo apoya a gran escala.

En noviembre, Facundo viajó junto a Benjamín Cassisa, otro de los alumnos de la escuela, y ambos audicionaron para comenzar a vivir el sueño de quedar seleccionados. Los dos pasaron a la segunda instancia, pero la buena noticia final llegó solo para Quiroga, quien a los pocos días se enteró que el 2023 sería el año en que su vida daría un giro en salto.

Facundo estudió en la Escuela Generativa "L'art ballet", del barrio Cerro de la Cruz.

"Será un cambio muy grande para mí, porque viajo solo a una ciudad tan grande que apenas conozco. Estoy tranquilo y algo preocupado por el tiempo que no estaré con mi familia, pero estos meses que me quedan en San Luis trataré de aprovecharlos y disfrutar. Incluso la Navidad pasada fue la primera que pudimos pasar todos juntos con mis seres queridos en una misma casa", expresó Facundo.

El joven bailarín aseguró que aún no cae en cuenta de todo lo que sucederá durante el año que recién comienza. "Soy el primer bailarín en mi familia y luego viene mi hermano, quien seguramente seguirá los mismos pasos. Mis padres me dicen que esto es el principio, que no me detenga y que vaya por más. Incluso, que tengo la capacidad de abrirle las puertas a mi hermano, quien tiene 9 años, para que también pueda estudiar en el Colón", contó.

De parte de la escuela, su directora explicó que como Quiroga no puede seguir con el dictado de clases convencional, el colegio le permitirá continuar con sus estudios de forma virtual. "Uno de los reglamentos del teatro es que tengan el secundario al día, porque si no no pueden avanzar. Lo ayudaremos en todo lo que necesite, sabe que cuenta con nosotros", expresó Celi, orgullosa de tener su primer alumno de la escuela dentro del Teatro Colón.

Además, Carla agregó que su alumno viaja solo, pero no estará solo. "Tendrá maestros puntanos que lo ayudarán y un grupo de personas que lo abrazará cuando sea necesario".