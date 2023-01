Cerúndolo fue eliminado y no quedan tenistas argentinos en Australia

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, 29º del ranking ATP, fue eliminado este viernes en la tercera ronda del Abierto de Australia por el canadiense Felix Auger-Aliassime, séptimo en el ranking, por 6-1, 3-6, 6-1, 6-4.

Tras el enfrentamiento que duró dos horas y 35 minutos, el primer Grand Slam del año se quedó sin presencia argentina en la competencia.

Pese a la caída, Cerúndolo se fue con algunas buenas sensaciones tras su primera participación en el cuadro final del torneo australiano. El tenista de 24 años venía de eliminar a su compatriota Guido Pella (6-4, 6-4 y 6-3) y al francés Corentin Mouter (3-6, 6-4, 6-2 y 7-5). De esta manera fue el latinoamericano que más lejos llegó en la cita más importante del comienzo de temporada.

"Tuve un gran inicio comparado con mis otros dos partidos, pero en el segundo set no fui a por ello y él sí, así que todo el mérito para él", indicó Auger-Aliassime, número 7 del planeta, una vez finalizado el partido. El canadiense de 22 años ahora enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo que protagonizarán más tarde el británico Cameron Norrie y el checo Jiri Lehecka.

Con este triunfo, el oriundo de Montreal llegó a diez triunfos en su carrera en el primer major de la temporada. Además, consiguió su séptima clasificación a la segunda semana en Grand Slams.

"Me costó un poco. La cancha es un poco más lenta. Estaba con el timming un poco adelantado. Después jugué un gran segundo set. Luego empezó a sacar mucho mejor, no se lo leí bien y se venía muy rápido su saque. Cuando está derecho es un jugadorazo, no hay mucho para hacer. Fue un partido durísimo", analizó el argentino una vez consumada la derrota.

Cerúndolo, quien buscaba convertirse en el primer tenista de su país en alcanzar los octavos en su debut del Abierto de Australia desde que éste se disputa en pistas rápidas en 1988 y en el primer argentino en hacerlo en la Era Abierta desde Guillermo Vilas en 1977, apuntará sus cañones a los qualifiers de la Copa Davis 2023, cuando del 5 al 6 de febrero será el primer singlista de Argentina en la serie ante Finlandia en condición de visitante.

NA/MGE