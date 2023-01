Las expendedoras dejarían de recibir crédito desde febrero

Las estaciones de servicio de la provincia dejarían de aceptar tarjetas de crédito para el próximo 1° de febrero. Así lo adelantó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello. La medida iba a aplicarse a partir de enero, pero los dueños de las expendedoras prefirieron postergarla por la temporada turística.

“Es muy probable que dejemos de aceptar las tarjetas por los descuentos que nos hacen y porque tardan en acreditarnos”, apuntó Gianello. Actualmente, las empresas de las tarjetas cobran una retención del 2,5% de las transacciones y demoran hasta dos semanas en acreditar los montos; la maniobra perjudica las ganancias del sector, aseguran. A esto se suma que hay plásticos que operan en países limítrofes donde las comisiones son menores y las acreditaciones más rápidas.

“Hay varias estaciones de servicio del país que no las reciben, pero en muchos casos se mantuvo por el turismo”, insistió el referente.

“La mayor parte de los cobros del combustible son con algún medio de pago. El efectivo prácticamente ya no se usa, eligen Mercado Pago y débito. Si se corta la tarjeta de crédito, no se va a notar tanto porque si bien es un medio muy elegido, no es el más usado”, apuntó.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) presentó reclamos al gobierno nacional sin éxito. En Santa Fe, la federación local Faeni logró por un fallo judicial un arancel del 0,5% y una acreditación de montos (de tres días máximo).

La última novedad que tuvieron los estacioneros, según remarcó Gianello, fue que la diputada nacional por Santa Fe, María Victoria Tejada, presentó un proyecto para modificar las condiciones actuales de comercialización con las tarjetas de crédito, aunque el período ordinario de sesiones aún no inicia, por lo que resta saber cuándo será tratado.

Consumo

Enero empezó con el primer aumento de combustible del año, en el orden del 4 por ciento.

“El consumo de la primera semana de enero fue muy tranquilo. No se notó mucho turismo. En el recambio de quincena, se vio un poquitito más de movimiento y hoy ya se volvió a normalizar. Está en niveles aceptables, pero no el que hemos visto en otros años”, comentó.

El gobierno nacional anunció el año pasado un incremento en etapas del combustible. En diciembre aumentó 4%, al igual que en este mes. Para febrero se prevé otra actualización del 4% y por último en marzo, una del 3,8%. “No sabemos en qué fecha, pero sí está programado que aumente el próximo mes”, adelantó sobre la próxima actualización.

