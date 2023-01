Lo detuvieron acusado de abusar de su hijastra y de una amiga

Agentes de la Unidad Regional de Orden Público 1 arrestaron en este viernes a la mañana a C.E.F., quien está acusado de abusar de su hijastra, de 15 años, y de una amiga de ella de la misma edad. Si bien la denuncia fue radicada el pasado miércoles en la Comisaría 5ª de Juana Koslay, desde la fiscalía apresuraron la detención del hombre, ya que el jueves al mediodía la madre de la víctima y la misma joven denunciaron haber sido amenazadas por el acusado y por otros dos hombres en su vivienda.

Un vocero judicial reveló que desde la Fiscalía de Instrucción 2 tomaron intervención en el caso el pasado miércoles, luego de que la mujer, junto a su hija, se presentó en la seccional situada en Juana Koslay y allí expresó que su pareja, con quien habría mantenido unos 4 años de relación, abusó de la adolescente y de su amiga.

Según pudo saber El Diario, las denuncias dan cuenta de que una de las jóvenes había sufrido tocamientos, aunque la otra expresó que hubo al menos una ocasión en la que el acusado la habría ultrajado. Todo ello durante este año. Incluso una de ellas afirmó que una de las situaciones recientes se dio cuando la familia asistió a un festival capitalino desarrollado hace pocos días.

Ante la severidad del caso, también tomó intervención en la causa el Juzgado de Familia 4 de la ciudad capital, a cargo de Ana Alejandra Ponce Navelino, desde donde ordenaron la exclusión del hogar para C.E.F., como así también una restricción de acercamiento, debido a que convivía con su hijastra y su pareja en una vivienda de calle Río de las Carpas.

El acusado ya designó a dos abogados. Este sábado se sentaría ante el juez y el fiscal de la causa.

"Inmediatamente dictada esta medida preventiva y luego de ser notificado debidamente al acusado, desde la fiscalía se citó el pasado jueves a las víctimas al Poder Judicial, que estuvieron acompañadas por sus madres", reveló un informante.

Se supo que en la sede judicial de calle Rivadavia, la médica Vanina Ferroni, quien integra el Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, inspeccionó a ambas y constató que la adolescente que manifestó el acceso carnal efectivamente registraba un desgarro compatible con relaciones sexuales, aunque para la Justicia será difícil determinar si fue producida por el acusado, "ya que la joven habría mantenido relaciones consentidas con otra persona", indicó la fuente.

Para ahondar en las averiguaciones, este medio pudo saber que la fiscalía solicitó de manera urgente una Cámara Gesell para ambas, que se realizaría en los primeros días de la semana próxima.

El mismo jueves, luego de regresar del Poder Judicial, la denunciante vivió una tensa situación junto a su hija al llegar a su vivienda. Según expuso en la comisaría, el acusado y otras dos personas llegaron de manera violenta, ingresaron al inmueble y cerraron la puerta principal, por lo que todos quedaron dentro de la casa.

Afirmó que el ahora detenido se encontraba sin remera y en aparente estado de ebriedad, al igual que sus compañeros. Dijo que estaban exaltados y portaban cuchillos.

“Él gritaba y me pedía mi celular, yo no se lo di. Quería darme otro aparato por el mío. Al mismo tiempo otro de los chicos me apuntaba con una punta y a mi hija casi la apuñalan; uno de ellos le advirtió que tenía 3 días para sacar la denuncia”, reveló en la sede policial la mujer.

Además, agregó que el agresor rompió un televisor y, mientras le dirigía la palabra, clavaba el cuchillo que tenía en la mesa.

“La mujer dio cuenta de que C.E.F. intentó maniatarla, pero en ese trajín, como ella gritaba, un vecino se acercó y los agresores se calmaron y se marcharon”, narró un investigador.

Madre e hija fueron trasladadas hasta el Hospital de Juana Koslay, lugar en el que las revisaron por la agresión y luego las trasladaron hasta la Comisaría 5ª para denunciar el nuevo hecho.

“Se realizaron varias entrevistas para poder avanzar en las dos denuncias. El jueves por la noche emitimos su orden de detención y como el hombre había sido citado en fiscalía en la mañana de hoy (por ayer), con las pruebas contundentes que se introdujeron se lo detuvo antes de que salga de la fiscalía”, precisó la pesquisa.

Quizá dimensionando lo que le tocará enfrentar, C.E.F. ya eligió dos abogados defensores de su confianza que lo acompañarán a la audiencia de formulación de cargos que se realizaría hoy. Allí, el fiscal adjunto Emmanuel Sastre lo imputará formalmente frente al juez de Garantía 2 en feria, Ariel Parrillis, y le hará saber los hechos por los que lo acusan.

Redacción / NTV