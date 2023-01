El "Lobo" vuelve al trabajo: el domingo recibe a Salta Basket

Tras casi dos semanas de receso por las fiestas, este martes a las 10 GEPU vuelve a los entrenamientos en el "Emilio Perazzo" pensando en la segunda parte de la fase regular en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. "El profe nos mandó un plan para no parar en estos días que no trabajamos juntos", contó Valentín Costa, uno de los bases del plantel.

Serán pocos días de trabajo y el domingo, el "Lobo" volverá a escena ante Salta Basket como local en el primer juego de 2023.

"El principal objetivo sigue siendo crear una identidad de juego. Ser intensos en defensa, pasarnos la pelota y correr la cancha. En algunos partidos lo hicimos bien y en otros no. Creo que eso nos llevó a conseguir victorias", dijo el joven de 23 años, quien hizo un análisis sobre los primeros quince juegos de la temporada, en los que el elenco puntano sumó 10 triunfos y sufrió 5 derrotas, para ocupar el cuarto lugar en la Conferencia Norte.

"El balance es positivo, pero sin dudas que nos quedó un gusto amargo porque creemos que podríamos haber terminado mejor. Si bien estamos en el lote de arriba en la tabla, perdimos partidos que podríamos haberlos ganado. Sacando eso, creo que vamos por buen camino", agregó Costa.

Estoy conforme con mi rendimiento en la primera mitad del torneo, pero creo que puedo aportar mucho más (Valentín Costa- jugador de GEPU)

Y continuó: "Se armó un muy buen grupo humano. Cuando el equipo no jugó bien, no hubo reproches; siempre se habló para intentar solucionar los errores y eso está muy bueno. Es una gran señal para lo que se viene. Aún nos estamos conociendo y por eso quizá tenemos cierta irregularidad. Por momentos mostramos un gran juego y en otros, no tanto. Debemos buscar mayor regularidad".

A la hora de hablar de su rendimiento personal, señaló: "Estoy conforme, pero creo que puedo aportar mucho más. Cuando me tocó jugar entré con energía, con intensidad, pero uno siempre quiere más".

En este 2023, el "Lobo" comienza con dos partidos en casa y no querrá dejar escapar puntos. "Es muy poca la diferencia que hay entre todos los equipos. Por ejemplo nos pasó que Jáchal venía mal, nos ganó acá y después levantó. Esa derrota nos dolió y fue una demostración de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Son claves los cierres".

DOMINGO 8/1: a las 22 GEPU vs. Salta Basket

MIÉRCOLES 11/1: a las 22 GEPU vs. Montmartre (Catamarca)

Días atrás, GEPU anunció la llegada de Randy Haynes (27 años), jugador que llega del Raiffeisen Graz de Austria. Al respecto, Costa añadió: "Nos puede dar cosas en varios rubros, pero aún no lo vi jugar. Ojalá se pueda adaptar rápido. Yo trabajaré y competiré para tener la mayor cantidad de minutos posibles, y si hay un compañero que está mejor que yo enhorabuena, porque eso le servirá al equipo".