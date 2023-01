Hallan en llamas un auto que robaron en octubre

En casi tres meses de búsqueda, el personal de la Comisaría 10ª no consiguió descubrir nada sobre el paradero de un Fiat Palio que desapareció del barrio 960 Viviendas de Villa Mercedes. Los efectivos revisaron los registros de cada una de las cámaras de seguridad de la zona y de otros puntos de la ciudad, también pusieron en alerta a los puestos de control vehicular de la provincia y, por supuesto, extendieron el aviso a quienes monitorean el sistema de lectores de patente. Pero nada, del auto no hallaron rastro. Todo parecía indicar que el o los ladrones no lo hicieron circular por las calles de Villa Mercedes ni intentaron llevárselo fuera de la localidad. Pero la búsqueda terminó. El primer día del año, el vehículo fue hallado en un descampado, ardiendo en llamas.

Si bien los investigadores aún esperan los resultados de las pericias de la división Bomberos de la Policía y del personal de Criminalística, es casi un hecho que el rodado que terminó incinerado es el que robaron el 9 de octubre pasado.

El Fiat fue encontrado en calle Perú, entre Pescadores y Junín, alrededor de las 6 y media de la mañana, cuando todavía llovía.

Gracias a la precipitación y el accionar de los Bomberos Voluntarios de El Fortín, el fuego fue sofocado rápidamente.

Uno de los puntos que más llama la atención de los investigadores es que, según lo que pudieron constatar a simple vista, el auto fue incendiado, pero no desmantelado.

El Palio había sido modificado por su dueño para convertirlo en un modelo más deportivo. Tenía llantas llamativas y otros retoques que cualquier otro delincuente hubiera extraído antes de quemarlo. "Hoy es muy común que si te roban el auto al menos las ruedas te sacan, pero en este caso no", comentó la subcomisaria Sara Estrada, subjefa de la Comisaría 10ª.

"Hemos tenido varios robos de automotor y los hemos esclarecido a todos. Encontramos un auto en San Luis, en Río Cuarto y hasta en Entre Ríos hace poco, pero no pasó lo mismo en este caso", dijo Estrada.

El 9 de octubre el propietario del coche publicó en diferentes grupos de Facebook que había perdido las llaves de su automóvil, con la esperanza de que la persona que las encontrara se las devolviera después. En la red social, refirió hasta la dirección exacta de donde había dejado estacionado su vehículo, en calle Tucumán, entre Esteban Agüero y Nelson. A las pocas horas de hacer esa publicación, quien tenía las llaves de su Palio se lo llevó.