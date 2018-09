Robaron un auto y lo destruyeron para intentar venderlo en partes

Marisa Rosario Garro había dejado estacionado su Renault Clio blanco en la puerta de su casa sin llave, ya que, según la propietaria, las cerraduras están falseadas. “La mujer denunció que cuando salió de su casa se dio cuenta de que se lo habían robado. Nos informaron que podía estar en el Barrio Eva Perón”, dijo el subcomisario Angel Eduardo Gudiño, jefe del Departamento de Investigaciones, y agregó que cuando realizaron el allanamiento encontraron el vehículo destruido en el fondo de una vivienda.

Tal como figura en la denuncia, el Clio ya tenía una abolladura en la puerta del conductor y otra en el baúl, pero quienes lo robaron lo destrozaron aún más. “Lo destruyeron. Tiene roto el volante, le sacaron el estéreo y la batería, quedó solamente la carcasa del torpedo, la guantera está rota, y tiene el volante trabado, quizás fue porque lo querían sacar y lo rompieron”, explicó Gudiño y especificó que el auto fue encontrado en el Barrio Eva Perón Anexo 3, manzana 34, casa 3. Según el subcomisario allí viven los hermanos Herrera.

“Llegamos hasta el lugar porque nos informaron que lo andaban ofreciendo para venderlo. Realizamos el allanamiento y encontramos el vehículo. No sabemos cómo hicieron para llevarlo hasta ahí, creemos que tenían una llave que se les quebró, porque el volante no se podía mover”, aseveró y sugirió que quizás pensaban venderlo en partes.

El jefe del Departamento de Investigaciones contó que además le habían quitado la patente y la encontraron tirada en la esquina de la casa. “El auto estaba estacionado en el fondo de la vivienda, en el frente habían hecho una pared de blocks como para simular que no había una entrada para autos porque no tienen portón. Cuando llegamos, comenzamos a sacarla y encontramos la tarjeta verde, la del seguro y la del peaje. Además habían borrado las huellas del auto”, detalló Gudiño y añadió que no hubo detenidos porque la orden era ubicar el paradero del automóvil.