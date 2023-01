El humor de Cherutti se instala en el microclima de la provincia

Una pausa del ruido de la gran ciudad para relajarse y respirar aire puro es una de las necesidades que impulsó al humorista, actor e imitador Miguel Ángel Cherutti a viajar hasta la Villa de Merlo, para realizar la temporada de verano con su show “Cherutti in Concert”, una propuesta que combina el humor, la música y la interpretación de variados personajes.

Las funciones comienzan hoy y serán de martes a domingo a las 23:15, en La Posada del Tiempo, de la avenida Eva Duarte 280. Las entradas se pueden conseguir en el lugar de las funciones, en la Galería Del Sol o telefónicamente, al 2664687064. Los precios rondan entre los 4 mil y los 5 mil pesos y hay tickets con descuento para contingentes.

Un repaso por los 44 años de carrera del capocómico es en parte la propuesta del artista que estará en la tierra del microclima puntano hasta febrero. El show que ya lo llevó a diferentes giras por el país durante el 2022, llega para divertir y hacer reír a toda la familia mientras recuerda su paso por los programas que lo consagraron, como sus participaciones en los ciclos de Gerardo Sofovich y en "La peluquería de Don Mateo".

“Es todo lo que conoció mi público en todos estos años, y después, por supuesto, voy a contar la historia de cómo fue mi llegada al teatro de revista y demás. El formato es el de café concert", dijo el actor.

Cherutti planifica una temporada en un espacio reducido -para unas 120 personas- con una obra en la que caminará entre la gente y se comunicará con el público. "Hago los personajes tradicionales y otros no tanto, y después hay monólogos, no tanto chiste, no hago stand up, pero me gusta que dentro de la rutina tenga un humor cada personaje que yo hago", definió.

También aclaró que su show no es un espectáculo de revista sino que está destinado a toda la familia. Su idea es que en poco más de una hora la gente se vaya feliz, contenta.

El humorista, que visita San Luis con frecuencia desde la década de 1980, confesó que cada vez que vuelve a la provincia queda más sorprendido por su progreso. “Estuve también en 2012 en una gira con Nito Artaza e hice teatro y algunos shows privados. Cada vez que vengo veo algo distinto, la última vez que vine estuve en Merlo y ahora veo un cambio tremendo".

El actor considera que San Luis es una provincia que abarca "no solo la infraestructura que es muy moderna, sino que atrae mucho al turismo de todas partes, eso es muy lindo y por eso me entusiasmó venir. San Luis es muy mencionada en Buenos Aires y creo que es un punto de inflexión entre lo que vengo a hacer y vacacionar”, sostuvo.

“Los debuts vienen siempre con dudas, pero sé que va a salir bien. La idea es que esto abra un abanico para proyectar algo inclusive más amplio, más grande y con más producción, porque la idea es abrir el mercado y que exista una plaza nueva para hacer temporada", agregó.

Además, el humorista considera que Merlo le va a permitir dos cosas importantes: primero descubrir un público, no distinto ni nuevo porque viene gente de todas partes, pero sí hacer algo que tenía ganas de hacer, sin tanto esfuerzo nocturno de dos funciones por día. "Quería una temporada más tranquila, estar en contacto con la gente y después descansar, salir a caminar".

Miguel promete levantarse temprano, tomar aire puro, limpiar, energizar y potenciar su cabeza para pensar en un proyecto para después de marzo.