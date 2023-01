La ocupación en Potrero y El Trapiche promedia el 70%

El inicio de la temporada de verano exhibe números más moderados de ocupación en destinos tradicionales para el turismo puntano como lo son Potrero de los Funes y El Trapiche, con porcentajes que rondan el 70 por ciento para la primera semana de enero. En Merlo ya habían comunicado un 60%. Las cifras contrastan con 2022, que fue una temporada récord tanto para el turismo puntano como nacional.

"La primera semana de enero no ha sido lo que esperábamos, pero esto también es un fenómeno que se está dando en todo el país, porque tomamos como referencia el año pasado, que fue récord realmente en todas las localidades. Este año viene un poco más bajo, lo cual no quiere decir que los números sean malos, pero no son lo que han sido el año pasado", indicó la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de Potrero de los Funes, Soledad Ríos.

La localidad cuenta con una plaza de unas 4 mil camas, pero en la primera semana del año la ocupación estuvo entre el 66% y 69%, según datos brindados por la funcionaria.

La ocupación de Potrero no difiere mucho con la de El Trapiche, que alcanza el 75%, según indicó el intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau. "Por el momento viene bien la temporada. Las últimas lluvias han sido alentadoras y mejoraron el cauce de los ríos en Trapiche, Riocito, Las Carpas, Los Manantiales y los diques", expresó el jefe comunal.

El turismo viene cambiando todos los años; no es una cuestión estática, es muy sensible a la situación del país. Soledad Ríos

La secretaria de Turismo de Potrero dijo que durante la primera semana de enero notaron que mucha gente llega a vacacionar sin reservar alojamiento. Otro de los factores que pudieron notar es que los viajeros vienen por menos días y la ocupación hotelera aumenta los fines de semana. La funcionaria dijo que también afectó la falta de la iniciativa PreViaje en esta época.

"La ventaja que tenemos en Potrero es que tenemos un servicio de alojamiento muy amplio en variedad, en cantidad, para todos los bolsillos y tenemos lugar para ofrecer", expresó la funcionaria. Ríos estimó que una cabaña o departamento puede salir unos $15.000 en promedio, para cuatro o cinco personas por noche.

"El turismo viene cambiando todos los años; no es una cuestión estática, es muy sensible, entonces se modifica según las circunstancias del país y del momento. Las mismas personas tienen distintas tendencias y hay destinos de moda", explicó la secretaria.

Agregó: "El año pasado, lo que se vio en la pospandemia fue que la gente se quedaba muchos días en un solo lugar. Esto ahora también ha cambiado, porque por ahí hay muchas personas, dependiendo de las posibilidades, que si tienen más días de vacaciones prefieren pasear por distintos destinos. Este año me parece que la tendencia es quedarse por menos días".

Además de los atractivos turísticos, como todos los años una de las grandes propuestas de la provincia es la variedad de festivales en diferentes localidades del territorio puntano.