“El Tribunal Superior dijo que se suspende la cautelar; seguimos trabajando y gobernando”

Durante la tarde de este jueves, en una reunión de Gabinete ampliado, el jefe de Estado brindó detalles de la decisión que tomó el Superior Tribunal de Justicia. Primeramente, se explayó sobre la medida cautelar dispuesta por la jueza María Eugenia Bona. “Es de gravedad institucional no sólo la suspensión de la obra pública, sino que dentro de la obra pública hay escuelas, hay hospitales hay agua potable y hay muchas que son créditos. En realidad, son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la provincia de San Luis que tienen un plazo y se vence en pocos días y si eso se suspende, la provincia pierde todo ese dinero“, explicó Rodríguez Saá. Y añadió: “Su argumento era que se comprometía el presupuesto del año que viene. Todas las obras que estamos licitando están previstas para el presupuesto del año que viene. En la Cámara de Diputados no se trató, porque no quiso tratarlo la banca de Poggi, tampoco hablaron del presupuesto, tampoco pidieron sacar esas obras ni dijeron qué obras quieren”.

“La jueza Bona dice que le encanta vivir en este San Luis y lo hemos construido nosotros. Para no paralizar la obra hay un recurso que se llama ‘per saltum’ y uno acude a la máxima autoridad judicial que es el Tribunal Superior de Justicia argumentando que hay gravedad institucional, que están en riesgo esas obras y la periodicidad de funciones. Esto quiere decir que los funcionarios tenemos un período de cuatro años. Empezamos el 10 de diciembre y esos cuatro años se cumplen el 9 de diciembre a las 24 horas. Hasta ese momento gobernamos nosotros”, afirmó el jefe de Estado, y añadió: “La jueza dice que compromete al nuevo periodo, pero ella nos está quitando la parte de nuestro periodo y le está dando al otro que decida sobre este”.

“Quería contarles esta medida y decirles a los ministerios, que todos los que tuvieron algún expediente que quedó paralizado o suspendido, que trabaje y el martes tenemos que tratar de recuperar estos días. En un día hay que recuperar una semana”.

También, el primer mandatario provincial mostró su descontento por lo que causó la medida judicial: “Podemos decir que habernos tenido la plata congelada, la provincia ha perdido cerca de 5 mil millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar?”.

Por último, Alberto Rodríguez Saá celebró la nueva medida judicial que permitirá el avance de las obras pautadas por la provincia e incitó a continuar con su plan de Gobierno. “Vamos a trabajar para recuperar estos siete días de suspensión y cumplir nuestros sueños”, finalizó.

Nuevos aumentos salariales

Uno de los ejes de la jornada es la posibilidad de que la semana que viene, tras el informe del INDEC, el gobernador realice nuevos anuncios salariales acordes al contexto inflacionario que atraviesa el país. “La semana que viene, vamos a volver a hablar de aumentos salariales”, agregó Rodríguez Saá y se dirigió especialmente a los trabajadores de la administración pública, docentes, personal de la salud, de seguridad, beneficiarios de Inclusión Social, entre otros.

El primer mandatario defendió las medidas económicas que tomó en los últimos meses y que posicionaron a los sueldos de San Luis por encima de los índices inflacionarios publicados por el INDEC. “Con estos aumentos salariales, me atrevería a decir que la estamos disminuyendo con un shock enorme a la pobreza”, aseguró y agregó que desde su gestión sigue de cerca la situación económica de todos los trabajadores de la provincia.

Asimismo, el jefe de Estado recordó que en la medida cautelar Claudio Poggi pidió que “se declarará inconstitucional los aumentos salariales y los del plan de inclusión“.

ANSL