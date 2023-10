Argentino de Quilmes no se presentará ante San Luis FC

San Luis FC se quedó sin rival este fin de semana. El equipo de Carlos Casteglione debía enfrentar a Argentino de Quilmes por la fecha 18 de la Fase Ascenso en un encuentro que se iba a disputar este sábado en el Estadio Provincial “Juan Gilberto Funes”. Sin embargo, el club bonaerense presentó una nota en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde comunicó que no podrá viajar.

No es la primera vez que Argentino de Quilmes no se presenta a jugar. Anteriormente, fue en la fecha 10 donde incumplió de la misma manera y no se presentó en Córdoba para el duelo ante Talleres. Por reincidencia, será el Tribunal de Disciplina quien defina la futura situación del partido.

Al momento, “Las Pibas” suman 46 puntos y restará saber qué sucederá con los correspondientes a este encuentro.

El fin de semana que viene no habrá actividad deportiva debido a las elecciones en Argentina y recién San Luis FC jugará con Atlanta En Buenos Aires, el fin de semana del 28 y 29 de octubre.

Fuente: Prensa San Luis FC/MAM.