No le dan "pelota" al fútbol femenino

San Luis FC tenía que jugar este sábado con Argentino de Quilmes por la fecha 18 de la zona ascenso, pero el club de Buenos Aires envió una nota diciendo que no se presentará. Un papelón. Esto parece un torneo de barrio. Le faltan el respeto al fútbol femenino. Esos mismos dirigentes que hablan de igualdad y que posan para la foto con las pibas son los que le den la espalda. ¿Ustedes se imaginan un equipo de fútbol masculino que no respete el fixture porque ya no tiene posibilidades en el campeonato? Pero como son pibas, le cierran las puertas y le sueltan la mano.

No hay que olvidarse de que ya lo hizo Newell's en el torneo pasado. Que se bajó Argentino de Rosario. Que una piba de Argentino de Merlo murió cuando regresaba de un partido en vehículo particular, porque la dirigencia no les ponía un colectivo para viajar. ¿Hasta cuándo le van a faltar el respeto? Déjense de joder. Si no tienen ganas de laburar, váyanse. ¿Así quieren que el fútbol femenino crezca y achique la brecha con las grandes potencias?

Esto es sencillo. Club que no se presente debe ser sancionado y desafiliado, pero no el femenino, todas las categorías y deportes que tengan; van a ver que cuando toquen al fútbol masculino se van a tomar todo en serio. No sean hipócritas. No posen para la foto y hablen de igualdad. Trabajen para el fútbol femenino, sino den un paso al costado; y dejen ese lugar a gente que quiera hacerlo.