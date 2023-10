El Policlínico amplió los turnos de mamografías durante todo octubre

Durante octubre, el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" amplió la cantidad de turnos que brinda para mamografías. La iniciativa forma parte de las actividades propuestas para el Mes Rosa, que busca concientizar y prevenir sobre el cáncer de mama. Además, el próximo jueves llevarán adelante una jornada intensiva y multidisciplinaria desde las 8 hasta la medianoche, con talleres informativos, testeos para enfermedades de transmisión sexual y otras propuestas.

“Esta campaña es para incentivar a que todas las mujeres mayores de 40 años, que nunca se hayan realizado el estudio, tengan la oportunidad de hacérselo. Trabajamos en conjunto con Medicina del Interior, quienes se encargan de traer personas de Buena Esperanza, Justo Daract, Juan Jorba, El Morro, Fraga y otras localidades. También se suma Atención Primaria de la Salud, que hace algo muy parecido, pero con vecinas de los barrios de la ciudad”, mencionó Marisa Oste, la jefa de Diagnóstico por Imágenes del nosocomio.

El próximo jueves habrá una jornada extensiva y multidisciplinaria, con estudios y talleres.

La licenciada explicó que en estos procedimientos también participa la Nación que, a través de un sistema, registra los exámenes médicos que se realizan las pacientes para poder hacer un seguimiento de aquellas que tienen determinadas patologías a las que deben prestarles mayor atención.

"También tenemos un control interno, que lo realizan las licenciadas que hacen las mamografías. Si ven que hay alguna cosa anormal que les llama la atención, el equipo que tenemos nos permite hacer una tomosíntesis, para que el médico que informa tenga más margen de amplitud para elaborar el informe", dijo la especialista.

Normalmente realizan unos veintidós estudios por día, cifra que asciende a unos treinta y cinco durante este mes de concientización, ya que trabajan equipos de dos profesionales por turno, en vez de una. El procedimiento entero demora una media hora, lo que contempla la parte administrativa y la correcta carga de datos de la paciente.

"Esto es importante porque sirve para detectar a tiempo un posible cáncer de mama; también microcalcificaciones, entre otras cosas. Hay mujeres de 60 años que nunca se han hecho mamografías y no conocen su situación", explicó, y agregó: "Se hacen después de los 40 para no irradiar la mama tempranamente; no obstante, se puede llegar a practicar en pacientes más jóvenes que se hayan hecho una ecografía y pueda haber algo sospechoso".

El 19 de octubre, el operativo será de 8 a 12; buscan abarcar a toda la población femenina que tenga interés en hacerse el chequeo. En caso de no alcanzar el tiempo, lo extenderán a los próximos días. Habrá un gabinete de psicólogos y un equipo de laboratorio.

Redacción / NTV