GEPU tiene todo listo para iniciar una nueva temporada

En cada comienzo de campeonato la ilusión está latente. Y esta vez para GEPU no es la excepción. Este domingo a las 20, en el “Emilio Perazzo”, debutará en la temporada 2023/2024 de la Liga Argentina de básquet. Y el rival será Jáchal BC de San Juan.

En la previa, el “Lobo” presentó en sociedad su plantel en el Golden Palace —pleno centro de San Luis—. Allí estuvieron todos los jugadores que afrontarán la segunda temporada del equipo puntano en la segunda división del básquet nacional, como así también dirigentes y la secretaria de Deportes de la Provincia, Cintia Ramírez. También pudo verse la indumentaria que lucirá el equipo en el torneo.

En relación con el armado del plantel, el joven entrenador Gustavo Morla asumió el lugar que dejó el “Lobito” Fernández y tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional. En cuanto a las altas, llegó el norteamericano Jibril Harris (pívot), regresó Agustín Más Delfino (escolta) y se sumaron Jordi Godoy (escolta), Franco Maseo (ala pívot), Matías Borsatti (alero) y Nicolás Grausbar (ficha U21). En tanto que los puntanos Gustavo Acosta y Valentín Costa continuarán en el plantel y serán los emblemas de esta temporada.

Con respecto a los nuevos integrantes del plantel, Acosta —referente de la institución— dijo en la conferencia de prensa de presentación: “Nos encontramos con jugadores con muchísima predisposición, sumado a la calidez humana que hace que haya un lindo ambiente. Eso genera entusiasmo, tanto en los que llegaron de afuera como los chicos más jóvenes del club. A nivel personal, me pone muy contento estar, compartir el grupo con muchísimos amigos y jugar con chicos que los vi crecer, como Valentín”.

Justamente, Costa tomó la palabra, como si se tratara de un pase que le dio el pívot: “Estoy muy contento por quedarme otro año en casa, en mi club. También, asumiendo la responsabilidad de ser el base del equipo. Estamos con ganas y trabajando mucho para hacerlo de la mejor manera”.

A su turno, Jordi Godoy, una de las caras nuevas del “Lobo”, agregó: “Creo que nos encuentra a todos en una misma sintonía. Es un grupo de trabajo muy unido, con disciplina. Eso es importante para afrontar esta Liga, que es muy exigente”.

GEPU jugó tres amistosos de pretemporada —dos ante Pico FC en General Pico con un saldo de un triunfo y una derrota— y uno en Marcos Juárez, con victoria ante San Martín de esa localidad cordobesa. “Vi un equipo que me gustó, que respondió a la disciplina táctica ofensiva y defensiva. No pudimos contar con todos en ninguno de los tres partidos. No obstante, tuvimos rotación y la mayoría tuvo minutos de calidad para llegar bien al inicio de la temporada”, resaltó el entrenador.

Con respecto a lo que pretende de su equipo, Morla añadió: “Quiero que sea dinámico y tener un juego vertical, con opciones, y que no recaiga todo en uno o dos jugadores en ofensiva. Defensivamente busco un equipo agresivo, en el buen sentido”.

Las palabras poco a poco empiezan a quedar de lado y se viene la hora de la acción. El estreno será el primero de los tres partidos consecutivos que el “Lobo” disputará en su casa en el arranque.