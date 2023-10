Nicolás Pino: "Tienen que dejar de mirar al campo como una billetera"

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), fue invitado por su par de la institución gremial de San Luis, Yeny Yurchag, a participar en la 76ª Expo Rural. Pero ambos cronistas de la sección El Campo tuvieron la oportunidad de conocerlo antes, en el Foro de Comunicación Agropecuaria que se realizó en Córdoba. En esas dos oportunidades el dirigente se mostró de la misma manera: sencillo, ameno, de palabras tranquilas y opiniones fuertes. Hizo una reflexión autocrítica, opinó de la política actual y también analizó la realidad del campo.

Divertido y entre risas recordó que su entrada a la pista de la institución puntana fue algo impresionante, “tenía miedo de que se me rompa el pantalón y casi me paso para el otro lado”, dijo en tono amigable antes de dialogar con El Campo.

Pino fue reelecto como presidente de la entidad en 2022 y continuará hasta 2024.

—¿Qué pensás con respecto a la actividad gremialista, está alejada de los productores?

—Reconozco que el productor no se siente muy representado. En 2008 se hablaba de la exportación de la soja, ya pasaron quince años y seguimos hablando de lo mismo. Desde nuestro lugar continuamos demandando, reclamando, exigiendo y protestando a un Gobierno que hace oídos sordos. Mientras tanto la vida sigue y los países vecinos nuestros, colegas y productores avanzaron porque se han puesto metas y han sabido, en el buen sentido, aprovechar la demanda del mundo. Acá seguimos todos atrapados en algo que es difícil de salir.

—¿Y cómo se sale de ese “algo”?

—Hubo algo bueno dentro de este último tiempo y fue la seca. Ustedes se ríen y con toda razón. Pero la seca desnudó las pésimas políticas agropecuarias en la Argentina de los últimos años, porque la política cree que vaya para un lado o para otro, el campo siempre está, los productores van a seguir sembrando o engordando una vaca. Entonces la seca nos obligó a todos a recalcular y obligó al Gobierno a decir acá no hay más nada. Hay baja productividad lamentablemente, los productores hemos perdido capital de trabajo y nos encontramos en un escenario difícil. Tenemos poca capacidad de invertir. A partir del 10 de diciembre alguien va a gobernar, no sé quién, y más allá de los nombres creo que los candidatos entendieron que por este camino que venimos en los últimos 20 años no da para más. Los gobiernos tienen que dejar de mirar al campo como una billetera.

—¿Considerás que se creó una grieta entre el campo y el resto de la sociedad?

—El campo es una forma de vida, genera arraigo, detrás de cualquier productor hay una familia que produce, hay mucha gente involucrada, no hay derecho a que la política, no importa quién, vuelva a repetir la misma historia. Necesitamos estabilidad, políticas macroeconómicas que permitan proyectar a largo plazo. El campo es un sector que no pone precio a lo que hace. La gente cree que somos los malos, pero creo que hay formas de gobernar diferentes. Para gobernar con populismo evidentemente fue bueno buscar un enemigo. Y eligieron de enemigo al sector productivo, y así estamos desde 2006. El presidente de ese momento dijo “porque la carne está cara cerramos las exportaciones”, como si eso fuese a salvar el país, al contrario. Brasil en los años setenta tenía menos vacas en cantidad y calidad que la Argentina, hoy es el mayor exportador de carne del mundo, ¿por qué? Porque tienen una política de Estado orientada a la producción ganadera y lo lograron.

—¿Qué impresión te llevás de San Luis?

—Esta exposición es una muestra del campo de la provincia. San Luis es una provincia muy productiva, con una capacidad enorme, donde la política tiene que cumplir su rol para que nosotros hagamos lo nuestro. Es notorio que se brindan las condiciones para que se pueda trabajar.

—¿Cómo ves el rol de las mujeres en el sector?

—Me encanta ver una comisión directiva de la Rural de San Luis donde la mayoría de los miembros de sus directivos son mujeres. Este aspecto marca una evolución, significa que acá no es una condición diferencial ser hombre o mujer. Además prevalecen las ganas de hacer y las mujeres tienen mucha fuerza, cuentan con muchísimas más capacidades que nosotros. Pero este es un comentario personal. Las mujeres están tomando el rol que históricamente tenían que tomar.

—¿Te gusta la ganadería?

—Básicamente mi vida siempre fue el campo. Mi abuela hizo que mi padre trabajara en el campo, a mi viejo le fue muy mal en los noventa y eso hizo que vendiera su campo, y yo decidí seguir con las vacas. Acá estoy siempre trabajando con los animales, me encanta, esta actividad es para mí, representa para mí mucho más que un medio de vida, yo le agregué la parte comercial, por eso tengo una faena hace muchos años. Considero que es tan un estilo de vida que genera ese arraigo, en lugares donde no llega la luz, no llega el gas, no llega internet siempre hay una familia viviendo y un campo produciendo. Mi familia, conformada por mi señora y mis dos hijas y una perra, me acompaña mucho.

—En tu discurso dijiste que el interior de Argentina no existe, ¿a qué te referías?

—Viajar hasta acá para mí es una manera de acompañar, de estar. Me refiero a que hay que dejar de hablar del “interior”, no hay que usar más este término porque quién dice qué es el interior. La Argentina es toda. Esta idea trazamos cuando asumimos la presidencia de la Rural hace dos años, junto a Marcos Pereda (actual vicepresidente de la Rural). Este camino persigue el gran grupo de gente que trabaja en la comisión de la Sociedad Rural Argentina, nos acompaña a hacer una Rural mucho más dinámica, una entidad federal que funciona hace 170 años, buscamos potenciar ese federalismo de manera concreta y estar siempre al lado del productor.