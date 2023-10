La Iglesia de San Luis despidió a las hermanas Benedictinas

Con un halo de tristeza pero con mucha fe en el futuro, el obispo monseñor Gabriel Barba ofició la Misa de acción de gracias y despedida a las hermanas Benedictinas en el Monasterio de El Suyuque, en una ceremonia realizada cerca del mediodía de este miércoles. “Entre altares no hay distancia”, sostuvo a modo de abrazo simbólico.

“Esta noticia no fue de improviso, sabíamos que si no se revertía esta situación podía ocurrir el cierre. No deseábamos que llegue esta noticia pero llegó. La Madre Cristina me dijo que en siglos anteriores se cerraron monasterios, se cerró esta comunidad por una realidad que se impuso”, dijo Barba con la esperanza de que esto es solo un avatar del momento y creyó en futuros crecimientos”, dijo Barba a El Diario tras la finalización del encuentro religioso.