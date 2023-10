El villamercedino Enzo Roldán llevó tranquilidad sobre su lesión

Enzo Roldán fue uno de los puntos altos de Unión de Santa Fe, el conjunto dirigido por Cristian “Kily” González, que este domingo empató 0 a 0 contra su clásico rival Colón en el estadio Brigadier López. El mediocampista villamercedino del elenco “Tatengue” hizo su regreso a la cancha luego de la lesión en la rodilla que acarreaba y disputó poco más de 70 minutos, hasta que fue reemplazado por Patricio Tanda.

"No me infiltré, pero no quería sobrecargar la rodilla y por eso salí. Pese a que tenía algo de dolor, no me lo quería perder", sostuvo tras el partido. "En lo personal me sentí bien pese a que hacía 20 días que no hacía futbol, pero hice todo para estar y cumplir el sueño de jugar el Clásico. Me duele todavía, pero estoy bien. Será cuestión de hacer kinesiología en la semana", agregó el jugador, que fue evaluado por los médicos y no habían descartado una operación.

"Fue un lindo partido para jugarlo. Parejo y nosotros tuvimos las más claras. Son partidos, lo importante es que se sumó y se estira la racha de que Colón no puede ganar", analizó sobre el resultado y el desarrollo del cotejo.

No se quedó callado y lanzó una contundente frase que sorprendió a todos: "Vinimos a buscar la victoria y se vio, dijeron que nos iban a tener contra un arco y no pasó. Es importante sumar". Sus palabras fueron en referencia a las resonantes frases de Néstor Gorosito en la previa del clásico.

Y remarcó: "Ahora hay que buscar ganar el próximo partido".

Fuente: Aire de Santa Fe.