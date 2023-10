Los postulantes por San Luis al Congreso nacional también pasaron por las urnas

Los candidatos de San Luis a ocupar una banca en el Congreso de la Nación pasaron por las urnas para votar al próximo presidente y los cargos legislativos. Todos manifestaron sus expectativas por los resultados que arrojen las elecciones generales de este domingo, una instancia clave para la provincia y el país, cuyos resultados, está previsto, se comenzarán a conocer pasadas las 22.

El postulante a senador por Unión por San Luis, Fernando Salino, sufragó en la mesa 280 de la Escuela provincial "Juan Pascual Pringles". “A cuarenta años de la recuperación de la democracia, a mí me encanta venir a votar. Me llena de recuerdos y me reconforta de un montón de cosas; me hace valorar mucho. Sí creo que es un logro de la democracia que votemos cada dos años y podamos elegir a nuestros representantes”, sostuvo.

Su compañero y candidato a diputado, Ernesto “Pipi” Ali, votó a las 9:45 en la Escuela N° 357 “Máximo Camargo”, de La Toma. Depositó el sobre en la mesa 601. “Hoy es un día de esperanza: creo que comienza una nueva historia con la esperanza como bandera. Ojalá suceda. Son momentos muy duros, difíciles. Esta es una elección de las más importantes en las que me ha tocado participar, por lo que está en juego y significa para la Argentina y la provincia, por supuesto”, dijo Ali.

Además, la otra candidata a la Cámara de Diputados de la Nación por Unión por San Luis, Silvia Rapisarda, asistió bien temprano para cumplir con su voto. “Es una gran fiesta de la democracia y la mejor forma de celebrar es ejerciendo nuestro derecho al voto", dijo al salir del cuarto oscuro.

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, llegó al Centro Educativo Nº 1 Juan Pascual Pringles a las 9, con facturas para las autoridades de su mesa, la número 280.

“Ya veo más participación que en las PASO y eso es alentador. Aspiramos a que toda la ciudadanía participe. Sería extraordinario que alcancemos un 80% de participación en nuestra provincia; creo que las elecciones presidenciales lo merecen”, sostuvo Cacace, quien, a última hora de este sábado, se conoció fue denunciado por violación a la veda electoral, junto al gobernador electo, Claudio Poggi.

La candidata a primera senadora nacional por Juntos por el Cambio, Gabriela González Riollo, sufragó en la mesa 75 de la Escuela N° 7 “Constancio Vigil” del barrio Jardín San Luis. “Estamos con mucha expectativa y mucha alegría por una nueva jornada democrática donde cada ciudadano argentino tiene que ir a emitir su voto”, aseguró.

Johana Gómez, la candidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores –Unidad, votó a las 11 en la Escuela Normal Mixta de San Luis. “Es una jornada muy importante porque se definen los proyectos políticos que van a regir en los próximos 4 años. Me parece importante que toda la gente pueda venir a votar y no deje en las manos de los demás el futuro”, dijo Gómez. Y pidió “votar con convicciones y principios”.

Bartolo Abdala, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, también votó al inicio de la jornada electoral. Al salir, dijo a la prensa: “Quiero instar a la gente de San Luis para que aproveche este día de la democracia y que se acerquen a cada una de sus escuelas a emitir su voto, porque creo que eso es lo más importante y es lo que tenemos que hacer valer todos los argentinos”.