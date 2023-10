La industria pyme del biodiésel anuncia un cierre masivo de plantas

Un conjunto de 27 empresas que producen biodiésel en todo el país a partir de aceite de soja, que habían paralizado su actividad en septiembre, volverían a hacerlo en los próximos días debido a que el precio que les fija el gobierno nacional por ese biocombustible no llega a cubrir sus costos. “Actualmente, estamos con la planta detenida, analizando la suspensión del personal, porque no tenemos trabajo. Además, el escenario político nos hace ver que, por lo menos a corto plazo, no se visualiza una solución”, indicó Federico Szuchet, propietario de Diaser, la empresa de biocombustibles que produce biodiésel, en Villa Mercedes, y bioetanol, en San Luis.

En una carta dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación, las pymes del biodiésel nucleadas en las cámaras Cepreb, Casfer y

Capba le reclamaron una decisión “urgente” para corregir los precios para el corte obligatorio. La postal se ha repetido en los últimos meses y especialmente desde que los diferentes tramos del dólar soja definidos por Economía alteraron el esquema de precios relativos, incrementando el valor de la materia prima que utilizan estos industriales.

La medida se lleva a cabo debido a un salto abrupto en el costo de las materias primas.

“La ley dice claramente que el precio tiene que ser determinado por la Secretaría de Energía de manera que refleje los costos con una rentabilidad razonable y hace por lo menos dos o tres meses que esto no pasa, entonces las plantas están obligadas a parar. Nadie puede trabajar a pérdidas, básicamente el insumo con el que trabajamos es el aceite de soja y cuando cambia el precio debería cambiar también el valor del biodiésel. Pero no es así, entonces no podemos trabajar”, aseguró Szuchet y añadió que “esta medida atenta, obviamente, contra la estabilidad de la industria, la previsión. Estamos hablando de industrias con mucho capital invertido. Y con potenciales inversiones adicionales que estamos haciendo nosotros, a raíz de estos vaivenes que se producen en el mercado, es muy inconveniente continuar trabajando”.

En la misiva que enviaron a la Secretaría de Energía, los industriales se quejaron además por “la implementación de un nuevo tramo de dólar soja y el abrupto salto en el costo de las coberturas de tipo de cambio necesarias toda vez que casi el 90% de los costos de producción están relacionados al dólar”.

“Planteamos a la Secretaría de Energía, como se puede leer en la nota que enviamos, que actualicen el precio para poder inmediatamente ponernos a trabajar”, concluyó el empresario.

Redacción/MGE