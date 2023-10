San Luis FC goleó a Atlanta y podría ascender este domingo

San Luis Fútbol Club goleó este sábado a la tarde 3-0 a Atlanta, en Buenos Aires, y quedó a un paso del ascenso a la Primera A del fútbol femenino de AFA, que conseguiría este domingo si Talleres de Córdoba no puede ganarle a Newell's, en Rosario, y Sarmiento de Junín no vence como local a All Boys.

Con la presencia del gobernador Alberto Rodríguez Saá en la cancha, el encuentro por la 19ª fecha de la Primera B tuvo los goles de las "Pibas" en el primer tiempo.

Capitana y Gobernador. El saludo entre “Chiru” y Alberto. Foto: Secretaría de Deportes de San Luis.

A los 10 segundos, Yanet Leyes abrió el camino con el gol más rápido del torneo. Después, amplió diferencias María Miranda a los 6'; y Priscila Rodas, en contra, tras un tiro de esquina de Miranda, cerró las cifras a los 22 minutos.

Alegría compartida. Foto: Secretaría de Deportes de San Luis.

"El partido nunca estuvo en riesgo, ese gol prematuro les dio mucha seguridad... después se notó una excelente preparación física de las chicas nuestras", dijo el Gobernador y analizó: "Hicieron un fútbol de máximo nivel".

Con tres fechas por jugar, el ascenso ya late. De no concretarse este domingo, el próximo podría darse en San Luis, en el mano a mano con Sarmiento de Junín.