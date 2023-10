Imágenes para estar cerca de Poe

Por Carolina Vásquez

Si leíste "La caída de la casa Usher", no esperes encontrar una versión del texto en la serie que hace unos días estrenó Netflix. Si no leíste a Edgar Allan Poe, te vas a perder muchísimas referencias a su obra. Si sos purista del escritor norteamericano, te vas a enojar con las adaptaciones de los relatos. Si te gusta el terror, los ocho episodios están más cerca del horror. Si no te gustan "las de miedo", mirala igual porque tanto no te vas a asustar.

Como sea, la miniserie es un buen plan para disfrutar de un par de tardes (a la noche quizá sí te da miedo). Cada capítulo dura una hora y aunque lleven el nombre de textos de Poe, excepto el primero, es posible inferir de qué irán las historias.

Sin spoilear, los lectores ahora convertidos en espectadores podrán encontrar a Annabel Lee, Arthur Gordon Pym, Fortunato, Lenore, Plutón, los Usher originales (Roderick y Madeline) y Auguste Dupin, entre tantas otras referencias planeadas por el director Mike Flanagan.

"La caída de la casa Usher" fue publicada en 1839 en la revista Burton's Gentleman's. Los analistas especializados han desmenuzado la obra con interpretaciones psicológicas y literarias, aludiendo a su tinte barroco, algo que la miniserie también denota. Escenas opresivas, oscuridades, enfermedades extrañas, tortura (física y psicológica) y excesos de varios tipos acompañan toda la trama. Hay mucho de droga, bastante de sexo, algo de alcohol y afecciones mentales recurrentes.

También hay algunos discursos políticamente correctos, a tal punto que hace unos días se conoció que la agrupación Personas por el Trato Ético de los Animales distinguió la producción por considerarla "animal-friendly". Es que uno de los emprendimientos que lleva adelante una de las hijas Usher refleja las horrendas pruebas que se hacen en chimpancés.

La oscuridad de los episodios se mezcla con una muy buena banda sonora que incluye “Another brick in the wall”, un título que nos lleva a otro cuento de Poe y que, si bien no es el nombre de ningún episodio, es fácil advertir: "El tonel de amontillado". Y, nada que ver con Poe, el realizador se tomó la licencia de hacer un chiste a los seguidores de Netflix: cuando la nieta de Usher decide mirar una película con su madre (en Netflix, claro), eligen justo una que protagonizó la misma actriz que es Verna en la serie. Y Verna es un anagrama de Raven, que en inglés significa cuervo, el poema insigne del autor.

En definitiva, toda la serie está repleta de guiños y quizá si no fuera por ellos no sería tan atrapante como lo es. Lo que sí, es una excelente oportunidad para acercarse a la genialidad de Poe, que también es un buen plan para cualquier tarde de estas.

Para leer antes de ver la serie

"El corazón delator" (1843)

Un hombre narra en detalle el asesinato que cometió, insistiendo en que ninguna persona loca podría haberlo hecho con tanta precisión. Obsesionado con el ojo enfermo de un anciano con quien convive, decide asesinarlo. El crimen es planeado cuidadosamente, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. El tormento comienza entonces.

"El gato negro" (1843)

El narrador y su esposa son los dueños de numerosas mascotas, entre ellas un gato negro llamado Plutón. El alcohol vuelve irascible al hombre y en uno de sus ataques de furia acaba con la vida del animal al que ya le había arrancado un ojo con un cortaplumas. Un segundo gato llega a la casa y a la larga el hombre retoma su ira. Los hechos se precipitan y el desenlace es horrendo.

"La máscara de la muerte roja" (1842)

El príncipe Próspero es un noble que, junto a otros, se refugia para escapar de la muerte roja; una plaga con terribles síntomas que se expande por todos lados y mata con mucho dolor. Encerrados en una abadía y rodeados de lujos, comparten un baile de máscaras, del que una visita macabra también participa.

"Los crímenes de la rue Morgue" (1841)

Madame L'Espanaye y mademoiselle Camille L'Espanaye, madre e hija, mueren en un apartamento de una populosa calle de París. Como las primeras investigaciones de la Policía no dieron resultado, Auguste Dupin se hizo cargo del asunto. Tras una intensa y brillante investigación, ofrece una explicación extraordinaria.

"El tonel de amontillado" (1846)

La historia transcurre en una ciudad italiana donde el protagonista se cruza con Fortunato, el hombre de quien ansía vengarse. La ciudad celebra el carnaval y ambos protagonistas van disfrazados. Con el pretexto de saber lo que opina sobre cierto vino amontillado, consigue engañarlo y hacer que baje a las catacumbas.