Le diagnosticaron cáncer hace un año y ahora contará su experiencia

Al comunicador Santiago Scully, quien trabaja hace ya muchos años en radio, le diagnosticaron cáncer en 2022. Ahora, luego de un año, decidió que contará su experiencia para ayudar o acompañar a personas que estén atravesando por una situación similar. Lo anunció por su página de Facebook y dijo que también planea hacer una serie de videos sobre la temática.

"Yo llevaba una vida completamente normal. Me levantaba, llevaba a mi hija al colegio, ejercicio incluido, todos los 'chiches'. Y bueno, después, en unos quince días, pasé de eso a no poder caminar y que mi hermana Claudia me sostuviera para poder ir agarrado de ella", recordó Santiago, quien tiene 48 años y lleva el mismo nombre que su padre.

El periodista contó que pudo volver de una fase cuatro de la enfermedad, en la que ya hay metástasis, es decir, que las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo lejanas del lugar en donde se formó. "Siempre que se pueda detectar temprano es obvio que es mejor. Pero me gustaría decir que si te lo diagnostican ya avanzado, no necesariamente es que ya vas a morir. En todas las familias, en todos lados, es un tema tabú. A uno le dicen cáncer e inmediatamente lo relacionás con la muerte, y no es tan así", comentó.

La idea de contar cómo lo vivió, y cómo lo vive y lo transita actualmente, surgió como un deseo de Santiago de poder hacer sentir mejor a otros enfermos, a sus familiares o seres queridos que los acompañan. "Me gustaría ir contando por etapas, empezando desde el diagnóstico. Con un amigo, Martín Ochoa, que es director de cine, nació lo de ir haciendo distintos videos, que sean cortos, para ir relatando por partes, hablar de los tratamientos, del entorno y demás temas. Vamos a ir viendo cómo lo hacemos para que a la gente le sirva y que tampoco se aburra", dijo.

Otro de los objetivos que se propuso el locutor y director de la Doctor Rock FM es el de derribar ciertos mitos que giran alrededor del cáncer y tratar de llevar esperanza mediante su experiencia.

"Primero pasé por rayos, luego por quimio y ahora por inmunoterapia, con todo lo que eso significa", repasó sobre su proceso Santiago, y agregó: "No me imaginé que esto iba a tener el impacto que tuvo. Me está escribiendo muchísima gente a la que recién le han diagnosticado cáncer, otras que están arrancando con los tratamientos, algunas que se han curado, pero que tuvieron que volver a terapias; porque esto es así, nadie sabe bien qué va a suceder".

El comunicador hizo hincapié en que hay muchas cuestiones que han cambiado. Algunas alcanzan a la forma en que las personas se expresan sobre quienes tienen la enfermedad. "Hay una nueva tendencia de prestar atención a las palabras que se utilizan. Las palabras de lenguaje bélico ya no se usan más, como 'lucha'; no somos guerreros nosotros que estamos peleando contra algo. Estamos tratando de curarnos, de vivir, de estar mejor. Acá no hay ganadores, porque sino el que se muere sería un perdedor, y no es así. Transitamos a favor de la salud un camino y somos personas iguales que cualquier otra", expresó.

Santiago invitó a que la gente lo siga en sus redes y dijo que tratará de contestar todas las consultas que le hagan sobre el tema.

Vivencia. El comunicador subirá escritos y videos a sus redes sociales. Foto: Juan Andrés Galli.