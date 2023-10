Lucas y Marly, la emotiva historia de cuatro patas y amistad que fue viral

Cuando Lucas Cuello tenía 15 años, conoció y adoptó a Marly, su amigo de cuatro patas, que le cambiaría la vida para siempre. En la actualidad, la mascota tiene 14 años y una movilidad reducida, es por eso que recorre la ciudad junto a su dueño en un carrito. Gracias a un video compartido en su cuenta de Instagram, que retrata el vínculo de ambos, la historia se hizo viral y conmovió a usuarios en todo el país.

En el posteo, Marly aparece acompañando a Lucas en su trabajo, quien le rinde homenaje con un emotivo posteo. “Desde muy chico quise tener un perro y siempre me enamoraba de los ajenos, hasta que tuve la oportunidad de adoptar uno. Apareció en un momento de mi adolescencia muy complejo, en el que me sentía muy solo. Su llegada me trajo felicidad y hoy es mi vida entera”, expresó el joven, hoy de 28 años.

Lucas incursionó en diversos rubros, pero finalmente, y por el amor hacia los animales que pudo experimentar a través de Marly, se convirtió en paseador y adiestrador, oficio que ejerce hasta la fecha.

“Desde que empecé a trabajar con otras mascotas, él me acompañó y me sirvió más que nada como guía, porque siempre un perro sigue más a otro, entonces de esa manera él enseñaba más que yo”, expresó Cuello. También contó que hacían largas jornadas en las que Marly saludaba entre diez y veinte canes por mañana.

Como en todos, el paso del tiempo también se hizo sentir en el labrador y ya no puede acompañar a su dueño tantas horas. Por eso, Cuello optó por trasladarlo en un carrito que va enganchado a su bicicleta, como una forma de agradecimiento por tantas horas de andanzas juntos.

“La idea surgió porque me quería ir a recorrer otros lugares fuera de la ciudad con los tres que tengo ahora, pero probamos viajar durante tres días y tuve que pegar la vuelta. De todas formas, me fui en bicicleta durante un año por Argentina, Brasil y Uruguay, y la verdad es que volví por ellos”, manifestó.

Agregó que no volvería a irse sin sus mascotas y sin brindarles, principalmente a Marly, el acompañamiento en esta etapa de su vida adulta, que es clave e importante.

“Todos vamos a envejecer en algún momento, y creo que el amor que ellos nos brinden va a ser el sustento y las ganas de vivir que tengamos después. Cada tormenta que pasé con mi familia y en la vida, él era mi compañía: ese abrazo, ese lengüetazo y esas ganas de vivir”, dijo.

El joven comentó que no esperaba que su historia fuera tan viral, pero cree que las cosas en la vida siempre tienen un significado y por eso compartió su historia.

“Me gustaría que podamos llevar esta conciencia animal que tenemos hoy a todos los ámbitos, ya sea entre mascotas, humanos o cualquier ser vivo. Creo que es importante destacar las acciones que a uno le nace hacer desde el corazón y abrirse a la idea de que todos somos iguales, porque vamos en diferentes 'cubos', pero lo que habita en cada uno es lo mismo y es el amor y la entrega, es abrirse a devolver un poquito de todo lo que nos han dado. Por ejemplo, a mí Marly me ayudó a descubrir quién soy”, concluyó Cuello.

Redacción/MGE