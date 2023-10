En La Punta también hay conflicto por el piso salarial

El Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis repudió los despidos arbitrarios de la Municipalidad de La Punta de tres empleados y pidió su inmediata reincorporación. Los trabajadores reclaman que se respete la firma del acuerdo que se realizó con el gobierno provincial por el “Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza”, que otorga un piso salarial de 300 mil pesos para todos los empleados municipales. El gremio adelantó que analizará medidas de fuerza.

Luego de una asamblea donde se resolvió llevar adelante los reclamos salariales, señalan que el Ejecutivo municipal realizó una serie de despidos "arbitrarios y antidemocráticos", que atentan contra la libertad sindical y el derecho a un trabajo digno de parte de los trabajadores.

“Son tres empleados que eran contratados a los que no se les renovaron los acuerdos. Una era una afiliada al gremio y una de las más activas en la organización de nuestro sindicato en La Punta”, precisó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.

Para el sindicato, los despidos se debieron a represalias de la Comuna porque los trabajadores en las últimas semanas adhirieron al gremio. También dicen que reflejan los reclamos por el bono de 60 mil pesos decretado por Nación y, lógicamente, para percibir el piso salarial acordado con el Ejecutivo puntano.

Aseguran que el intendente de la localidad, Martín Olivero, propuso llevar todos los sueldos de planta permanente y contratados a $300 mil, y los de prácticas rentadas a $150 mil. “Las propuestas no se concretaron. No vamos a aceptar que todos ganen lo mismo. El piso es de $300 mil y los que tienen antigüedad o diferentes categorías, el sueldo debería ser mayor como corresponde”, resaltó.

Para Gatica, esta nivelación es perjudicial para los trabajadores que tienen algún tipo de suplemento, antigüedad o categoría. “No pueden cobrar $300 mil todos. No es lo mismo un empleado de recolección que puede estar cobrando algún plus, que un administrativo que no cobra ningún tipo de plus. Un empleado en planta permanente que tiene doce años de antigüedad no puede cobrar lo mismo que el que tiene recién un año. En este caso, los $300 mil serían

el piso y el techo de los sueldos de los municipales”, detalló.

Por eso, los trabajadores de la Municipalidad no aceptaron esta propuesta y exigen que se respete el acuerdo firmado con el gobierno provincial, que indica que la base salarial es de 300 mil pesos.

Para el titular de ATE, los despidos arbitrarios de los tres empleados fueron debido a que la renovación de esos contratos no se realizó en tiempos de tranquilidad, sino en medio de un conflicto. “Los trabajadores no estuvieron de acuerdo con las propuestas. Por eso el Municipio los despidió, los amedrentó y de esa manera desalentó el reclamo. La gente comienza a tener miedo y estos despidos no son casuales”, destacó.

Dijo que al plus de 60 mil pesos de Nación, la Comuna lo iba abonar como si fuera un bono y fuera del salario. “Nosotros no estamos de acuerdo, porque eso debe pagarse dentro de lo que es el salario y todavía hasta hoy no se pagó”, señaló.

El panorama en Merlo

Los trabajadores municipales de la Villa de Merlo realizaron ayer una nueva asamblea para pedir que se respete el acuerdo que suscribió la Municipalidad con el gobierno provincial por el piso salarial de los $300 mil.

En las últimas horas, el Ejecutivo municipal comunicó a los sindicatos dos opciones para implementar mejoras en los sueldos. La primera propone establecer un salario mínimo de 285 mil pesos para los empleados de planta permanente, independientemente de su categoría, excluyendo a los contratados. La segunda alternativa consiste en otorgar a todos los trabajadores una suma única de 120 mil pesos, descontando el aumento previamente concedido en septiembre.

Los dirigentes gremiales también reclamaron la reincorporación de un empleado que fue echado del área de Bromatología. El sindicato denunció que esta medida se tomó luego de que el trabajador participara de las protestas para exigir los 300 mil pesos correspondientes al "Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza".

Señalan que, hasta el momento, la Intendencia no pagó lo percibido de Aportes del Tesoro Provincial (ATP), y solo abonó el sueldo con el 20 por ciento de aumento.

El malestar en esa localidad comenzó luego de la decisión del intendente, Juan Álvarez Pinto, quien adelantó que daría un bono de 120 mil pesos. Además, se estableció que este bono también iba a ser cobrado por los funcionarios, pasando por alto los postulados básicos del convenio establecido con el Gobierno de San Luis.

Redacción/MGE