Taxistas piden una mesa de trabajo para acordar aumentos en tarifas

Si bien la facultad de hacer las solicitudes de aumento de los servicios de transporte en la ciudad la tiene el Ejecutivo municipal, taxistas de distintas asociaciones plantean que se abra el juego y que se cree una mesa de trabajo para determinar las subas hasta fin de año. La capital ya tuvo dos incrementos, por un total del 60% en lo que va de 2023. El sector apunta que la inflación galopante y los costos de mantenimiento hacen que no tengan ganancias en su trabajo, y que apenas pueden subsistir.

Las asociaciones que presentaron la propuesta —tanto en mesa de entradas de la Comuna como en la secretaría legislativa del Concejo— son Acotax, Taxistas Unidos, Taxistas Libres San Luis y Accapta.

Gustavo Coniglio, de Taxistas Unidos, puso de ejemplo que unas cubiertas nuevas ya promedian los 60 mil pesos. El costo de los vehículos también aumentó: Fiat les informó que algunos modelos pasaron de los 8 a los 11 millones de pesos, lo que implica cuotas de 110 mil pesos y seguros a 30 mil pesos.

“Si el índice inflacionario fue del veinte por ciento en un mes, buscamos llegar a un diez de suba. Nosotros no recibimos subsidios, es todo a pulmón y cada vez le tenés que meter más horas, porque ya no alcanza como antes”, apuntó.

El lunes, los taxistas pretenden participar de la Comisión de Transporte del Concejo para hablar de esta mesa, los aumentos y también UBER.

Jorge Cabrera, presidente interino de Acotax, sostuvo que buscan generar la mesa de trabajo para lograr una actualización por lo menos antes de diciembre, ya que el trabajo legislativo recién se reanudaría en marzo de 2024, y tras las discusiones podría dilatarse el aumento un tiempo más.

“Venimos de cuatro años donde el mantenimiento del vehículo ha tenido un incremento excesivo. Fue un año catastrófico el de la pandemia, muchos no pudieron mantener su unidad y todavía no nos reponemos de eso. Nosotros tenemos 1.400 familias que viven del taxi”, describió.

“La idea es que la mesa de diálogo nos sirva a todos. Tampoco sirve una tarifa que sea insostenible para la gente. Sabemos que todo está difícil, pero nada baja, todo va para arriba. La idea es mantener y sostener nuestra fuente de trabajo, porque hoy por hoy tener una tarifa baja nos lleva a que tengamos un desgaste del vehículo sin llegar a reponerlo”, argumentó.

Cabrera dio un ejemplo de cómo la poca rentabilidad afecta al servicio. Al aumentar los costos de mantenimiento, hubo propietarios que decidieron reducir la cantidad de conductores que trabajan el vehículo, de dos a uno. Así ocurre que en ciertos horarios no hay taxis disponibles. “Hay autos que andan 250 kilómetros, que tienen dos choferes. Esto los lleva a replantear que al no tener una tarifa favorable, pongan un solo chofer y el auto circule menos. No tenés chofer porque no es sustentable para el mantenimiento del vehículo”, lamentó.

Juan Martín Divizia, concejal del Frente Justicialista de Todos y presidente de la Comisión de Transporte, especificó que el pedido de los taxistas debería estar dirigido al Ejecutivo, ya que es el que tiene la facultad de proponer los aumentos de tarifas, pero que desde el Concejo aún los recibirán para escuchar sus demandas.

“La Comisión de Transporte está abierta siempre para los taxistas y para todos los espacios que quieran venir, dialogar y plantear cualquier dinámica de trabajo que sea viable sin que haga falta hacer una nota. Los taxistas lo saben, incluso los que han firmado la nota también lo saben”, dijo, consultado por la prensa tras la sesión ordinaria de ayer.

“Nuestro bloque siempre acompañó sin poner en duda los aumentos de taxi. Siempre que ha venido un aumento, se ha aprobado inmediatamente, o sea, ingresa y a la semana siguiente se ha aprobado. Por otro lado, es innegable la inflación y la tarifa de los taxis es ni más ni menos que el salario de los trabajadores del sector. No estoy esquivando el tema, sino que estoy diciendo que la discusión tiene que originarse en el Ejecutivo, que nosotros acompañamos y que hay que hablarlo”, justificó Divizia.

• SUGIRIÓ AL CONCEJO UNA ORDENANZA Y UNA AUDIENCIA PÚBLICA

► El defensor del pueblo emitió recomendaciones por UBER

El defensor del pueblo, Enrique Ponce, emitió una serie de recomendaciones ante el Concejo Deliberante, tras el pedido de intervención de la Asociación de Titulares de Taxis por la posible llegada de la aplicación UBER.

La resolución, con fecha del 2 de octubre, recomienda tres acciones puntuales al Concejo. En primer lugar, el establecimiento de medidas “permanentes y necesarias” para evitar la circulación de vehículos que presten servicios de transporte por medio de plataformas digitales no reguladas.

En segundo lugar, la sanción de una ordenanza que reglamente la actividad y que habilite a los taxistas a prestar el servicio mediante esa tecnología, y en tercer lugar, la realización de una audiencia pública donde usuarios, taxistas y público en general puedan emitir opinión sobre el servicio urbano privado de pasajeros mediante plataformas digitales.

En los últimos días, tanto el cuerpo legislativo como el Municipio emitieron comunicaciones oficiales. En primer término, para recordar que la normativa vigente no lo permite; en segundo término, que no hubo pedido formal por parte de la empresa y que se debe trabajar en una legislación. Quien tiró “la primera piedra” fue la empresa, que había anunciado su desembarco en la capital y otras ciudades del país.

Tras las comunicaciones oficiales, el malestar de los taxistas mermó. Sin embargo, consultados por El Diario, aún no están del todo tranquilos con la posible competencia de la aplicación.

“Hoy te cuesta mantener un taxi y menos se va a poder con una competencia desleal, porque nosotros pagamos desinfección, control técnico y todos los impuestos que hay que pagar para mantener el vehículo. Es parte del progreso una app, pero me parece que no es el momento ahora de llevarlo adelante cuando tenemos una situación tan caótica en lo económico”, apuntó Jorge Cabrera, de Acotax.

“No es de palabra. Tiene que haber una legislación que lo prohíba del todo. No pueden decir que no va a venir. La aplicación está andando hace rato”, dijo Gustavo Coniglio, de Taxistas Unidos, quien aseguró que ya detectaron un vehículo que funciona con la aplicación.

“La ordenanza 3.007 que rige el transporte de pasajeros no habilita a un auto particular a que lleve a una persona de un lugar a otro; tiene que ser un taxi. UBER funciona para taxis también y me parece que lo que hay que hacer es que los taxistas se junten todos y se pongan a trabajar en que realmente haya una aplicación creada por ellos o con ellos”, opinó el concejal Juan Martín Divizia, presidente de la Comisión de Transporte.

Redacción / NTV