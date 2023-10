Federico Gil: "Somos cuna de campeones"

La charla entre el presidente de la Federación de Automovilismo, Federico Gil, y El Diario se dio en la oficina que tiene la entidad rectora dentro del Autódromo "Rosendo Hernández", casualmente uno de los referentes máximos del automovilismo sanluiseño.

"Rosendo marcó una época, creo que fue él quien provocó tanta devoción por este deporte, cuando ganó en el 52, las crónicas de la época cuentan cómo todo San Luis lo fue a recibir. Debe haber sido una locura, le debemos a él todo lo bueno que vino después", expresó Gil.

Hernández fue el más reconocido por mucho tiempo, incluso hoy es el referente indiscutido a la hora de hablar de automovilismo en San Luis. Luego comenzaron a aparecer a lo largo y ancho de la provincia otros protagonistas que se encargaron y se encargan de mantener siempre viva la llama del deporte.

"Tenemos dos tipos de pilotos en la provincia. Los que trascendieron y traspasaron la frontera y los ídolos locales. Entre los primeros no me quiero olvidar de nadie, pero se me vienen a la cabeza Carlos Bassi, mi ídolo "Tío", Federico Schmid, "Pájaro" Garro, los hermanos Velasco, "Indio" López y Miguel Baldoni, quien está más vigente que nunca, todos ellos en rally. También en pista están: Hanna Abdallah, Carlos Merlo, Fabricio Pezzini y Federico Bathiche, por nombrar algunos. Después tenemos a los que son grandes protagonistas locales, como "Turco" Marcos, "Nono" Bassi, "Pato" Montero. Realmente somos cuna de campeones, sacamos grandes pilotos que se forjan en San Luis", dijo el presidente, quien además añadió: "No me puedo olvidar de nombrar también a referentes entre los navegantes, como Roberto Siriani, "Timy" García Quiroga o Matías Ramos quien está en un momento excepcional, entre los mejores del país".