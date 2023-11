Debate: Milei y Massa se mostraron tal cual son, bien diferentes

El salón de actos del edificio de la Facultad de Derecho fue por segunda vez el escenario donde los candidatos a presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria) estuvieron frente a frente para debatir y anteponer sus ideas y proyectos, antes del balotaje que se concretará el domingo 19, cuando la ciudadanía elija al octavo presidente desde 1983.

Durante todo el debate Milei insistió en que su figura y la de su partido habían sido víctimas de una campaña de mentiras y le endilgó varias veces a su adversario: “Dejá de mentir”. En todo momento lo atacó por la crisis económica que atraviesa el país y le recordó los números negativos en cada uno de esos aspectos. Y con desdén le dijo que era un “fracaso” y que de economía “no sabía nada”.

Massa, en cambio, se dedicó a preguntarle por sí o por no para que el libertario dijera si iba a concretar todas sus promesas como la dolarización, destruir el Banco Central, privatizar la educación y la salud pública; algo que Milei evitó decir de manera contundente, aunque en un momento admitió que iba a dolarizar y que iba a terminar con el Banco Central. Pero ambas ideas no fueron explicadas con solvencia discursiva.

Sergio Massa (Télam)

La diferencia más nítida entre ambos candidatos fue que Massa todo el tiempo apeló a una cultura argentina, a la forma de ser y de entender este país por parte de la clase media fundamentalmente, desde su historia hasta hoy (varias veces mencionó el origen inmigrante de su familia); donde ponderó la educación y salud públicas que producen la movilidad social ascendente y los consensos sociales alcanzados en los últimos 40 años de democracia a partir del juicio a las juntas militares de la última dictadura: el “Nunca Más” y las leyes de Memoria Verdad y Justicia.

Por su parte, Milei trató siempre de diferenciarse de su adversario desde el aspecto personal, haciendo hincapié en que él era quien definía las decisiones de un futuro gobierno, sin mencionar el sistema legal y político que le da legitimidad. Utilizó a fondo las ideas y argumentos esgrimidos por Juntos por el Cambio desde su creación en 2015 y en especial las frases de Patricia Bullrich para menospreciar al peronismo, los gremios y el derecho de las personas a reclamar en la calle.

Milei intentó congraciarse con la UCR recordando que fue “la fuerza que vos representás la que le hizo 14 paros generales a Raúl Alfonsín”, y volvió sobre esa idea de que el peronismo gobernó los últimos 70 años (un hit de Mauricio Macri). Machacó sobre que el actual gobierno ataca a la Justicia recordándole de forma chicanera el juicio político que les siguen a los integrantes de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados.

Javier Milei (NA)

Ejes temáticos

El primero en tratarse fue Economía, donde Massa buscó todo el tiempo que Milei dijera qué iba a suceder con el comercio exterior con China y Brasil, “socios estratégicos de Argentina que sostienen el trabajo de 2 millones de personas”, recordó. Si bien el libertario repitió varias veces que el Estado nacional no se metería en las transacciones entre privados; el exintendente de Tigre le dejó claro que son los Estados los que fijan la reglas del comercio, los cupos, las regulaciones fitosanitarias y los aranceles para comerciar. Algo que Milei se cuidó de no decir porque no ayudaba a su idea.

Quizá el momento más picante se vivió cuando se habló de Salud y Educación. Milei comenzó diciendo que ambas seguirían siendo públicas porque, según dijo, “eso era potestad de las provincias y el Estado nacional no tiene injerencia en ese aspecto”.

En ambos temas Massa le siguió insistiendo con sus preguntas por sí o por no, que su contrincante siguió sin responder con monosílabos y en cambio pasó al ataque recordándole los malos números que persiguen a la educación pública (índices de repitencia, deserción y no finalización de los estudios; como así también problemas de comprensión según las pruebas PISA).

Massa le contestó con que el año que viene habrá una inversión de 8 puntos del PBI para jardines maternales, educación básica y secundaria; y de 1,5 punto del PBI para las universidades.

A medida que avanzaba el intercambio Milei seguía insistiendo con el fracaso que representaban los resultados de la educación en Argentina y le endilgó ser un delincuente -“como toda la casta política”- a lo que Massa le dijo: “Te recuerdo que sos un funcionario público y tenés obligación de denunciar si conocés algún delito. Si tenés algo para denunciar de mí, te espero mañana en la puerta de Tribunales”.

Milei lo atacó siempre con la idea de que “vos planteás la idea de una economía cerrada para hacer negocios con tus empresarios amigos” y no se privó de relacionarlo siempre con algún delito o con formas delictivas. Algo que Massa dejó de responderle por cansancio y para utilizar en algo mejor su tiempo.

Cuando llegó el capítulo Seguridad y Justicia; Massa se mostró más claro y recordó todo lo que consiguió en materia de prevención del delito cuando fue intendente de Tigre. Ese hecho hasta fue reconocido por el propio Milei aunque después descargó con una chicana contra su esposa, Malena Galmarini.

Ambos destacaron a Rudolph Guillini como alcalde de Nueva York y su trabajo en seguridad y prevención. Aunque Milei lo hizo desde el punto de vista punitivista y Massa porque le prologó el libro donde cuenta todo lo que realizó en esa materia en el distrito tigrense.

Milei no perdió la oportunidad de criticar a Eugenio Zaffaroni cuando ocupó una de los sillones en la Corte Suprema de Justicia, a quien acusó de “invertir la carga de la prueba” para los delincuentes y reiteró que este gobierno sigue atacando a la Justicia y no la deja ser independiente.

El último punto fue Derechos Humanos y convivencia democrática, donde ambos reiteraron los mismos conceptos que ya habían desandado en el debate anterior cuando eran 5 los candidatos. Aunque esta vez Milei no volvió sobre la idea negacionista de que no fueron 30 mil los desaparecidos, pero sí destacó que Victoria Villarruel iba a ser la responsable de Seguridad y Defensa durante su posible gobierno. Insistió en el carácter antidemocrático del gobierno porque lo acusó de “no respetar a las minorías a partir de conseguir eventuales mayorías”.

Massa insistió en los consensos que la sociedad argentina alcanzó a partir del 10 de diciembre de 1983 y que fueron consolidados luego de 40 años de democracia y utilizó sus últimos segundos para buscar puntos en común con los televidentes y recordar que su idea es la de concretar un gobierno de unidad nacional.