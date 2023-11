Jury: Agustín Ruta fue hallado culpable

Este martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Luis dispuso la destitución de Agustín Ruta como juez Civil, Comercial y Ambiental Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial.

Tras la lectura de la sentencia, que duró tres horas, el ahora exjuez Agustín Ruta fue hallado culpable en el jury de enjuiciamiento por mal desempeño.

Ruta quedó además inhabilitado para cargos públicos por 10 años.

Se lo juzgó por dos causas. En primer lugar apuntaron a un acta “extrajudicial” en la que se autorizó la extracción de casi 70 millones de pesos de parte del Banco Macro para la empresa Codapri (de los cuales solo se giraron efectivamente 34 millones). En segundo lugar, se acusó al magistrado por estar detrás de la difusión de mensajes difamatorios contra la fiscal de cámara Virginia Palacios.

Ruta adelantó que irá a la Corte Suprema. “Entiendo que se ha cometido una injusticia gravísima, yo me he preparado y capacitado durante casi dos décadas para ser juez titular. No se analizaron ninguna de las pruebas que se aportaron y que acreditaron mi total ajenidad respecto de las dos causales. Analizaremos ir a la Corte Suprema de Justicia en busca de la verdad y hacer valer esas pruebas que dan cuenta de mi total inocencia. Soy totalmente ajeno a todo”, sostuvo.

Durante la sentencia se detallaron las pruebas en contra del ahora destituido juez, también se repasó la acusación del procurador general Luis Martínez y la defensa de Ruta (Carlos Acevedo y Susana Placidi).

El Jurado estuvo integrado por: Jorge Levingston (Presidente), Fernando Alberto Pascuet, Javier Solano Ayala, Alfonso Vergés, Valeria Lorena Imberti, Gimena Ramírez Couto, Verónica Garro, Gustavo Daniel Morales, Marisa Patafio y Paola Giannini.