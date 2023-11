Inauguraron un laboratorio de simulación de enfermería

La Universidad de La Punta (ULP) no deja de marcar el rumbo en materia de educación y vanguardia. Y es que la casa de estudios inauguró un laboratorio de simulación de enfermería, en el Parque Informático. Gracias a la inversión del Gobierno de la Provincia, los estudiantes de la licenciatura, la carrera de pregrado y los correspondientes posgrados podrán concretar sus prácticas con la última tecnología, anticipando los posibles escenarios que experimentarán cuando se reciban.

La rectora de la ULP, Alicia Bañuelos, comentó que las instalaciones conforman un elemento que se necesitaba para poner la carrera a la altura de las mejores instituciones del mundo. Aseguró que el espacio permitirá a los alumnos adquirir todas las habilidades posibles para no equivocarse cuando estén en situaciones con personas.

“Así como San Luis fue cuna de docentes, maestros que salieron a todo el país para formar en cada provincia, la calidad que tenemos ahora nos hace pensar que seremos cuna de enfermeros”, subrayó Bañuelos.

En el acto estuvieron la coordinadora de la Licenciatura en Enfermería, Ermelinda Salinas, la secretaria académica de la ULP, Karina Matera, la directora de la ULP Virtual, Fátima Cantisani, miembros del equipo de coordinación de la carrera y alumnos.

Carrera clave: Enfermería es una de las carreras más importantes que brinda la casa de estudios. La fuerte capacitación forma profesionales de excelencia que tendrán la misión de trabajar en pos de la salud.

Matera indicó que el edificio cuenta con una sala de briefing, un área técnica, un área de gestión, un taller de habilidades, un área de adultos, un área de maternidad, una sala de pediatría y neonatología. En estos espacios están situados los seis simuladores humanos, maniquíes de alta tecnología, donde los estudiantes podrán plantear escenarios típicos de la rutina médica: partos, colocación de acceso venoso, administración de planes de hidratación y extracción de sangre, entre otras cuestiones.

Un hito

Johana Ramírez Miranda y Facundo Orozco fueron dos de los cursantes pioneros en entrar a las salas y en mostrar a los invitados del acto cómo funciona la tecnología disponible. En una transmisión en vivo, los jóvenes de segundo año de Enfermería simularon un parto en uno de los maniquíes ante la mirada atenta de sus pares.

“Pertenecer a esta universidad y vivir en San Luis es un privilegio. No sabemos de otras provincias donde se den estas oportunidades”, señaló Facundo para referirse al laboratorio.

“Ahora podré decir cuando me pregunten los colegas: ‘Yo lo he visto, no me lo han contado. Lo vi en San Luis, no en Europa’”, manifestó Ermelinda Salinas.

De ahora en más, solo resta esperar que la casa de estudios puntana siga escribiendo su historia.

Redacción/MGE