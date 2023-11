Monopatines eléctricos: una tendencia sustentable que crece

En un relevamiento realizado por El Diario de la República, se observó que los monopatines eléctricos conforman una tendencia que crece en la ciudad de San Luis. Si se compara con el año pasado, hay más unidades en la calle. Una concesionaria señaló que venden un promedio de 4 a 6 por mes; otro negocio más pequeño entre uno y dos por año. El precio estándar que arrojó el recorrido ronda los 500 mil pesos.

En un local de la esquina Colón y 9 de Julio, apuntaron que en los últimos días, signados por la incertidumbre económica de cara al resultado electoral, no pudieron traer nuevas unidades. Sin embargo, señalaron que llegaron a vender un promedio de media docena de los novedosos vehículos de dos ruedas, desde el año pasado.

“Es una tendencia que fue creciendo con el tiempo. Hay muy buena aceptación en el mercado local. Es un producto bastante interesante. Pero por la situación de público conocimiento y al ser productos importados, se complica un poco conseguir nuevas unidades. Están entrando, pero pocos y a precios muy ajustados, así que si bien la tendencia y la demanda no bajan, conseguir el producto por ahí es un poquito más complicado”, apuntó Matías Arce, uno de los empleados del lugar, que detalló que el último modelo lo vendieron hace 15 días y que tienen pedidos atrasados por tres meses.

“Las listas de precios se actualizan como todos los productos, pasa lo mismo con las motos y con los accesorios, pero la aceptación de la gente es igual, o sea, hoy sale cien lucas más y mañana 200 y la gente lo va a seguir comprando”, comentó el comerciante, quien dijo que también incorporaron motos eléctricas.

Los precios varían de acuerdo a la complejidad del vehículo, su mayor potencia y accesorios. Mientras más sofisticados, más caros. “Los monopatines tienen una batería con potencia en kilovatios que, mientras más grande es, más potencia va a tener. Hay monopatines muy básicos que no tienen ni siquiera suspensiones, freno en una sola rueda, y después más sofisticados, con suspensión”, diferenció.

Un monopatín con una potencia de 65 kilovatios llega a los 25 kilómetros por hora, precisó. Pero si se compara con una moto con la misma fuente de energía y una batería más potente puede llegar a los 60 kilómetros por hora. “El monopatín es netamente urbano. Veinte kilómetros por hora es la velocidad que anda una bici prácticamente y es un peligro si te vas a la ruta o una avenida muy transitada”, advirtió el comerciante.

También venden cascos, camperas, guantes y seguros para ese y otros vehículos. El local dispone de este tipo de artículos desde el año pasado, y tuvo un pico de ventas durante el Día de Niño de 2022. “Este aparato se usa en todas las edades. Hay señores que compran para sus hijos, para los barrios privados y hay mucha tendencia de los preventistas que trabajan por el centro, porque es un vehículo que no requiere estacionamiento”, detalló.

Otro negocio céntrico ubicado en Colón, entre Pringles y Junín, y cuya venta mayoritaria está apuntada a la venta de accesorios para motos, admitió que vendieron un promedio de uno o dos vehículos por año.

“Como dueño de un monopatín, es un medio de transporte súperpráctico y súpereconómico que te permite desplazarte en la ciudad en cuestión de minutos, y obviamente con beneficio ambiental”, apuntó Federico, propietario de la firma.

“De todas maneras, por lo menos en nuestro caso, no es un bien que tenga mucha rotación. Si bien en la calle se están viendo cada vez más, creo que San Luis todavía no ha explotado en lo que a monopatines se refiere, y entiendo que, muchos de los que andan dando vueltas por la calle, la gente los compra por Mercado Libre, aprovechando alguna promoción o con otros precios que en Buenos Aires son distintos a los de acá”, reflexionó.

En su negocio, el monopatín más económico costaba 520 mil pesos. Con una potencia de 300 vatios, tiene una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y hasta 30 kilómetros de autonomía.

En la recorrida que realizó El Diario, se observó otro negocio multirubro que tampoco tenía stock, pero cuyos precios de listas que les habían llegado ofrecían un modelo más económico con capacidad de pasajero de 90 kilos y una autonomía de 30 kilómetros a 560 mil pesos. Otro con capacidad de 120 kilos y la misma autonomía, superaba los 600 mil pesos.

Las cadenas de electrodomésticos con presencia en la ciudad también ofrecían este tipo de vehículos. Se pudieron observar de $220 mil pesos, aunque con una autonomía menor de 15 kilómetros, y otros arriba de los 500 mil pesos, de autonomía de 18 kilómetros.

En primera persona

Mariana Jofré recomienda mucho el uso del monopatín eléctrico, aunque admitió que dejó de usarlo por el poco respeto que tiene el vehículo ante el incesante tráfico de la ciudad.

“En cuanto a la experiencia con el monopatín, para mí es fabulosa porque el consumo es muchísimo más amigable con el medioambiente. Viene con un cargador como si fuera de computadora, lo enchufas a la corriente eléctrica y más o menos toma el tiempo de cargar como si se tratara de un celular”, describió. En cuanto al uso, ella lo cargaba cada dos días, con una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para quienes se animan al vehículo. “Lo dejé de usar porque las calles de San Luis no están preparadas para el uso de un monopatín. Tenés que tener muy buenos amortiguadores, porque si no se termina aflojando la base de abajo, donde lleva la batería”, dijo.

“También dejé de usarlo porque tuve un accidente en el monopatín, cuando un colectivo no quiso darme el paso y por esquivarlo me caí. Fue tremendo golpe, por suerte tenía casco puesto y venía a una velocidad baja. El tráfico es imposible, los colectivos no te dan paso, los taxistas no te dan paso, incluso tenés que estar esquivando todo el tiempo peatones que cruzan mal las calles”, admitió.

Para la usuaria, de todas maneras, el monopatín sería beneficioso para la capital. “Creo que en una ciudad como San Luis, donde no hay espacio y no hay lugar para estacionar, agilizaría un montón el tráfico”, concluyó.