Cumplió su sueño y logró ser soldador aeronáutico certificado

A principios de los ochenta, el pequeño Fernando Persa de 9 años iniciaba en el aeromodelismo. Con el tiempo, fue creciendo y haciendo modelos más complejos y complicados. Así fue como creció su pasión. Desde 2017 ya construyó cuatro aviones desde cero y restauró íntegramente otros tres. Ahora, ya con 52 años, logró obtener la certificación que lo acredita como soldador aeronáutico y se convirtió en el único que hay en San Luis.

La soldadura es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la construcción de aeronaves. Aunque quien la realice tenga los conocimientos técnicos, si no tiene el aval necesario, un equipo de inspectores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá supervisarla para aprobarla. Algo que Fernando ya no necesita.

"Esto para mí fue un logro, tanto como fabricar un avión. Me siento tan feliz de haber recibido este título. Para mí es un orgullo. Nadie fue mi mentor, fui a hacer una prueba y en la primera la saqué", aseguró.

La vida mía ha sido aeronáutica; es mi pasión. Desde los 9 años nunca jamás dejé de construir aviones. Fernando Persa

El hombre contó que siempre había pensado en hacer certificar su soldadura, aunque imaginaba que el proceso le demandaría cursar algunas materias y tiempo que no tenía. Por su capacidad técnica, las ofertas de trabajo de talleres importantes del país le llegaban, pero a él le faltaba este requisito para aceptarlas.

Luego de averiguar, supo que el ente que lo podía habilitar era el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en una sede de Buenos Aires. Algunas aptitudes físicas las pudo demostrar vía correo electrónico. "La prueba fue práctica. Me dieron un turno y me fui con todos los elementos que piden. Consistió en la soldadura de un caño aeronáutico muy finito. Tenés una sola oportunidad. Una vez que está lista se guardan la muestra para luego ensayarla con macrografía, para ver que no tenga ningún defecto, algo en lo que son muy exigentes", mencionó Fernando.

Pasión. El villamercedino actualmente se dedica tiempo completo a los trabajos aeroespaciales. Construye, restaura y repara aviones de distintas provincias.

Sus conocimientos fueron adquiridos con un aprendizaje autónomo. "Como en todo, soy autodidacta. No me enseñó nadie a soldar, así como nadie me enseñó a construir aviones. Tampoco tengo estudios, solamente el bachillerato del secundario. No fui a escuela técnica. Todo lo he hecho por pasión; siempre me gustó el trabajo manual. La soldadura era eso: meterme al taller de mi papá a hacerlo a escondidas con una autógena, que es lo más parecido al sistema TIG que rendí ahora bajo una normativa aeroespacial", expresó.

Algunos proyectos los ha llevado adelante junto a Javier Darnay, otro villamercedino con quien comparte el amor por las máquinas que conquistan el cielo.

"La vida mía ha sido aeronáutica; es mi pasión. Desde los 9 años nunca jamás dejé de construir aviones; chiquitos, más grandes, más complejos o más simples. Hasta llegar a hacer aeronaves reales. He recibido ofertas para irme a trabajar a España, sin haber estudiado, sin siquiera ser ingeniero o algo así. Creo que es por lo que sé y que la diferencia es la pasión", dijo Fernando, aunque asegura que prefiere quedarse en la Argentina.

Todas las creaciones y proyectos los sube a su página de Facebook, Guor Aeronáutica, que utiliza a modo de registro y que invita a la comunidad a visitarla.

