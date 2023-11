Inspectores de Obras Sanitarias controlan el buen uso del agua

Recaudos. Piden a la población que no extienda las duchas y que no riegue los patios con el agua potable. Foto: El Diario.

El equipo de Obras Sanitarias Mercedes (OSM) no detiene sus tareas para evitar el derroche de agua y por eso, el personal comenzó a recorrer las calles, y lo hará durante toda la temporada, para concientizar y alertar a la gente sobre la importancia de cuidar el recurso.

El cuerpo de inspectores es el encargado de los operativos. Ante cualquier hecho indebido, notifican a los vecinos con un acta y si se repiten las faltas varias veces, les colocan una multa.

“Con el intenso calor, lo que hacemos es informar a las personas sobre que tienen que hacer un uso racional del servicio y tener en cuenta que es un alimento y hay que usarlo como tal, ya sea para el aseo personal, para bebidas o para lavar los alimentos”, indicó Sergio Galera, coordinador técnico del organismo.

Explicó que es muy importante extremar los cuidados en estos momentos y por eso es necesario disminuir el tiempo de las duchas, y evitar lavar los autos y baldear las veredas, entre otras cosas.

Los inspectores realizan hasta dos advertencias con acta: en la tercera falta llega la multa.

“Hay que tenerlo en cuenta en estos días, porque por más que nosotros produzcamos, si no hay cuidado no vamos a tener presión para todos los barrios. En cuanto a las piletas, tienen que contratar un camión cisterna que les lleve el agua y no utilizar de la canilla para el llenado. Luego, deben hacerles el mantenimiento que corresponde para que sigan limpias durante todo el verano”, aseguró.

En los recorridos, entre otras tareas revisan si hay nuevas conexiones en la zona y controlan que no haya riego en parques o en las veredas.

“A veces los vecinos dejan los sapitos puestos en el jardín o alguien se pone a lavar el vehículo en la vía pública. Los equipos les hacen el aviso y explican el daño que se puede causar si lo siguen realizando”, aclaró.

En caso de que las personas continúen cometiendo infracciones, son sancionadas y el acta es derivada al Tribunal Municipal de Faltas, que es el encargado de ejecutar y cobrar las multas.

“No queremos llegar a ese extremo, nuestra idea principal es concientizar para que entiendan que es un alimento. Es constante encontrar irregularidades y por eso hacemos tanto hincapié en este tema desde hace varios meses”, aseguró el funcionario.

Por otro lado, OSM continúa con tareas de mantenimiento en distintos sectores de la localidad. En los últimos días realizaron la desobstrucción de cañerías, instalaron cámaras de registro e hicieron el control de los conductos, lo que permite la correcta circulación de los desechos cloacales. Desde comienzos del mes también trabajan en la ampliación de la red de agua para vecinos del barrio Belgrano.

Redacción/MGE.