Estudiantes de Enfermería dieron charlas preventivas

Estudiantes de Enfermería de la ULP Virtual brindaron esta semana charlas sobre prevención y promoción de la salud. Señalaron que la actividad se llevó a cabo en la Escuela Pública Digital de Adultos (EPDA) N° 50, ubicada en el Edificio Administrativo de la ciudad de San Luis, y contó con la participación de alumnos del ciclo I y ciclo II de la Licenciatura en Enfermería.

La docente de la Licenciatura en Enfermería, Carina Arrueta, destacó que entre los contenidos que se abordaron estuvieron: salud mental, trastornos de ansiedad, depresión, alimentación saludable, control de la presión arterial, salud sexual y barreras preventivas. Señalaron que las charlas les sirven a los estudiantes como prácticas para así poder aprobar materias vinculadas con estos asuntos.

“Hablar de estos temas lleva a los alumnos a tomar conciencia y evitar futuras complicaciones. Abordan todo lo relacionado con la promoción y prevención de la salud”, afirmó.

La docente de la EPDA, Adelina Blanch, dijo que los encuentros contaron con una participación muy activa de los estudiantes. “Fue un intercambio muy interesante y es importante que conozcan asuntos que enfrentan a diario, pero a veces no saben cómo nombrar”, precisó,

Las charlas también tuvieron la finalidad de informar sobre las diferentes propuestas académicas que ofrece la Universidad de La Punta.

Natasha Muñoz, alumna de la EPDA y quien había abandonado la educación formal hace cinco años, dijo que estos encuentros le resultaron útiles porque accedió a información que no poseía. “Me costó retomar, pero los profesores son muy buenos y te ayudan. A los chicos les digo que terminen la escuela porque no hay futuro si no tenés un estudio”, recomendó.

Para Gustavo Santander, otro estudiante de la EPDA, encuentros de este tipo resultan importantes para tratar asuntos, como la salud mental, la violencia de género y el acoso callejero. “Estas charlas nos permiten transmitir esta información a nuestros hijos o nietos para tomar conciencia sobre el grooming y otras problemáticas”, dijo.

Jornadas sobre juventudes

El Ministerio de Salud de San Luis informó que este jueves en la sala "Berta Vidal de Battini", en el Centro Cultural Puente Blanco, se realizaron las Primeras Jornadas de Salud Provincial de Adolescencias y Juventudes “Doctora Martha Abdallah Iglesias”.

El encuentro estuvo dirigido a los equipos de salud que trabajan con las adolescencias. En la apertura participaron autoridades de los ministerios de Salud del ámbito provincial y nacional.

“Nosotros podemos proponer, pero sin ustedes esto no sería una realidad. Agradezco, además, a los compañeros y compañeras de Nación. La verdad que uno se encuentra con un ministerio que es muy federal, es muy importante que el federalismo no solo se proclame, sino que se efectivice", señaló el ministro de Salud de San Luis, Cristian Niño, quien dijo que "debemos hablar de ampliación de derechos y no de restricción, abordando siempre la salud de manera integral”.