"Bachey debe explicar si su apoyo a Milei es personal o de la fuerza a la que representa"

El electo senador nacional Fernando Salino (Unión por San Luis), tras expresar que destaca la actitud de “los líderes o dirigentes que toman una posición” a tan solo once días del balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, ahora sostuvo que estaría bueno que la diputada nacional Karina Bachey (Avanzar-PRO) “explique si su apoyo a Milei es a título personal o a la fuerza que representa”.

Salino hizo público este pedido ante el acompañamiento que la legisladora puntana hizo a un proyecto presentado por el candidato presidencial por La Libertad Avanza y que va en abierta contradicción con “la neutralidad” que el poggismo adoptó ante la nueva y crucial contienda electoral.

Milei impulsó el llamado a una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar proyectos referidos a conocer las acciones del gobierno nacional ante la situación de los argentinos secuestrados por Hamas. Una de esas iniciativas es de Bachey.

Este movimiento de Milei es considerado como parte de la trama parlamentaria elaborada tras el acuerdo con el sector del PRO que encabezan el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

El dirigente del peronismo sanluiseño, en declaraciones para el programa de TV "Informados" que después replicó FM Lafinur, dijo que es muy saludable que los líderes o representantes se expresen. “Viene la azafata con la comida y dice pasta o pollo. No podés decir que sos vegetariano o hablar del precio del pescado, tenés que contestar. Te tenés que definir y eso hace un líder o representante político”, afirmó.

“Todos sabemos que el voto es de la gente, pero cuando ellos ocupaban cargos pretendían inducir el voto de la gente, ahora que hay que tomar una definición resulta que no son dueños del voto de la gente y no van a decir nada. La verdad que esto no funciona así”, cuestionó.

Para marcar una clara diferencia con la posición de Avanzar y Juntos por el Cambio, Salino ejemplificó con la coherencia del peronismo de San Luis que en las PASO (13 de agosto), en la elección general (22 de octubre) y en la segunda vuelta del 19 de noviembre trabajaron y vuelven pedir el voto para Massa para que sea electo presidente de la Nación.

Acerca de la marcha de la campaña, mencionó que se trabaja en toda la provincia en diálogo directo con vecinos e instituciones. Se habla de las propuestas de Massa y de la importancia para San Luis de que él llegue a la Casa Rosada. También, se advierte del peligro de volver para atrás, “diciendo lo que representa Milei”. “Nosotros militamos con ideas, causas y banderas”, destacó Salino y acotó que del otro lado de la vereda se observa “un vacío alarmante” de propuestas.

Redacción/MGE