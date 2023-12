Blas Giunta: "Si no gana Román yo me voy de Boca"

El exvolante Blas Giunta adelantó este martes que se irá de Boca Juniors, donde trabaja como coordinador de las inferiores, si Juan Román Riquelme "no gana las elecciones" del club, que luego de una serie de instancias judiciales se harán el domingo.

"Si no gana Román yo me voy", dijo Giunta en declaraciones al programa partidario Boca Pasión Total.

Riquelme, actual vice, será candidato a presidente del club por el oficialismo y competirá con la fórmula opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

El exvolante, emblema de la garra características de los boquenses, es coordinador de inferiores junto a Diego Soñora.

Giunta apuntó también contra Ibarra y Macri: “Con estos tipos estuve más de 20 años sin ir a la cancha. No te daban una entrada ni a palos. Estar en la Bombonera me hace sentir como que volví a jugar. Te emociona la gente”.

“Yo estuve 20 años afuera de Boca por toda esta gente que quiere agarrar el club. Me marginaron totalmente: tuve que ir a trabajar a otros equipos”, siguió Blas.

Y recordó la condición que le pusieron dirigentes de la lista opositora cuando lo sondearon para ser el entrenador de la Primera: “Un día me quisieron contratar como DT porque había hecho una buena campaña en Almirante Brown. Y me dijeron: ‘¿Qué hacemos con el 10?’. Yo les dije: ‘Conmigo juega. Es Román y 10 más’. Y después de eso no me llamaron nunca más. Justo me vinieron a hablar mal de Román, ja. Y yo lo amo”.

En las elecciones de 2019, en las que justamente ganó la fórmula de Jorge Ameal y Mario Pergolini, Giunta estaba con la lista de Royco Ferrari y José Beraldi; pero Riquelme al final se incorporó a la primera fórmula apenas diez días antes de los comicios y una vez victorioso en las urnas, no dudó en sumarlo.

"Yo estaba en la otra lista con Royco pero apenas ganó, Román me llamó para convocarme y sumarme a su plan de trabajo. Primero en cuarta división y después en la coordinación cuando se fue el 'Mono' (Carlos Navarro Montoya). No tengo más que agradecerle. Es una cosa espectacular trabajar y ayudar a los pibes. Él me vio que tenía pasta para eso”, indicó.

Giunta, de 60 años, jugó de 1989 a 1997 en la primera de Boca. Disputo 189 partidos, convirtió 10 goles y conquistó la Supercopa de 1989, el torneo Clausura de 1991 y el Apertura de 1992.

Télam / NTV